O pagamento das contas de energia da Cemig por meio do PIX já é uma realidade e proporciona mais comodidade aos clientes da empresa na hora de quitar as faturas. Em Minas Gerais, essa possibilidade começou em maio de 2021 e, até o momento, mais de 400 mil faturas já foram colocadas em dia com a utilização dessa forma de pagamento.

Atualmente, cerca de 75% das faturas dos clientes da Cemig estão chegando com o código para pagamento por PIX e a expectativa é de que até o final deste ano, todas as contas de energia possuam essa alternativa. Além disso, todas as segundas-vias de faturas emitidas digitalmente nos canais da Companhia possuem a possibilidade de pagamento via PIX por meio do QRCode disponível ou via “Código Copia-Cola”.

De acordo com o gerente de arrecadação e adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian, a facilidade de se realizar o pagamento é o grande atrativo para os clientes.

“Essa forma de pagamento é mais cômoda e ágil para os clientes, sendo seu pagamento percebido rapidamente pela Companhia. Além disso, o PIX é o futuro das transações bancárias e meios de pagamento. Dessa forma, acredito que, em curto espaço de tempo, essa será a principal forma de pagamento no país”, explica.

COMO FAZER O PAGAMENTO POR PIX

Além da fatura impressa que chega nas casas dos clientes, as segundas-vias das contas emitidas nos canais de atendimento também disponibilizam a opção para pagamento via PIX. Caso o cliente deseje pagar dessa forma e sua fatura física ainda não possua a opção, basta solicitar a segunda via digital por meio do Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br) ou pelo WhatsApp (número 31 3506-1160).

Se o cliente optar por utilizar o aplicativo Cemig Atende, há mais uma facilidade: pelo aplicativo, além da fatura digital com o QRCode PIX, existe a opção “Copia-Cola” do código PIX para permitir o pagamento em seu banco digital de preferência, sem a necessidade de utilização da câmera do celular.

Para realizar o pagamento por meio do PIX, utilizando a fatura física, basta o cliente fazer a leitura do QRcode com a câmera do celular e pagar a fatura pelo aplicativo do seu banco. O QRCode está presente no campo

“Reaviso de contas vencidas/ Débitos anteriores” da conta ou ao lado do código de barras tradicional. O cliente não precisa ter chave PIX cadastrada para realizar o pagamento.

PAGAMENTO COM SEGURANÇA

Nas últimas semanas, um vídeo contendo o relato de um cliente de outra distribuidora de energia elétrica está circulando em aplicativos de mensagens. Nele, uma pessoa mostra que recebeu duas contas de energia, mais recente, com um QR Code para pagamento e a outra mais antiga, sem a possibilidade do pagamento do PIX.

Dessa forma, ele levanta suspeitas contra essa modalidade de pagamento, mas desconsidera a possibilidade de a empresa ter permitido esse tipo de cobrança exatamente naquele mês.

Para evitar dúvidas como essas e assim como toda forma de pagamento, o PIX também requer alguns cuidados. O gerente de arrecadação e adimplência da Cemig, Wellington Fazzi Cancian, alerta que os clientes devem ficar atentos a alguns detalhes para ter certeza sobre a validade da cobrança daquela fatura.

“No caso da Cemig, estamos, cada vez mais ampliando o número de faturas com a possibilidade de pagamento via PIX. Atualmente, a maioria dos nossos clientes já recebe a fatura impressa com o código QR Code e esperamos que até o final deste ano todos já recebam com essa opção. Para seu pagamento, é importante que o cliente fique atento – assim como já faz nas outras modalidades, como código de barras – e sempre confira os dados do recebedor e demais informações, como valores a serem pagos (que devem ser iguais ao informado na fatura) e empresa (como o CNPJ que está disponível na conta de luz)”, explica o gerente da Cemig.

A conferência dos dados para pagamento, que estão disponíveis na conta de energia, é essencial para evitar golpes.