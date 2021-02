Cenibra estabelece recorde de produção de celulose

A Cenibra estabeleceu em 2020 novo recorde anual de produção, conforme informou o diretor Industrial e Florestal da empresa, Júlio César Tôrres Ribeiro.

“Fechamos o ano de 2020 com uma produção anual de 1.273.282 toneladas, sendo 50.394 toneladas acima do valor orçado, estabelecendo um novo recorde de produção anual. A magnitude do recorde foi amplificada pela não execução da Parada Geral no ano de 2020. Porém, descontando a produção dos dias de Parada, ainda teríamos superado o recorde anterior em mais de 13 mil toneladas”, explicou.

Mais importante do que o recorde foi a dedicação e o engajamento dos empregados e prestadores de serviço que, suportados pela criação e adoção de um rígido protocolo de prevenção à Covid-19, mantiveram a estabilidade da produção ao longo do ano, apesar de todos os desafios impostos pela pandemia.

Segundo Júlio, as medidas de enfrentamento à pandemia proporcionaram condições adequadas para o trabalho e, em momento algum, houve interrupção dos processos produtivos. “O sucesso na prevenção, no controle e na mitigação dos impactos inerentes ao novo coronavírus decorreu de um trabalho que teve como foco o bem-estar humano. Desde o início, a Cenibra forneceu aos empregados, familiares e parceiros informações precisas, equipamentos adequados e assistência profissional, o que garantiu a plena produtividade de suas operações”, enfatizou.

Merece destaque também a mudança de regime de trabalho para home office de grande parte do pessoal administrativo, sem perda de qualidade e/ou rapidez na execução de tarefas, e os desafios vencidos na adequação da operação florestal.

Outros fatores que contribuíram para o ótimo desempenho anual da empresa são os investimentos contínuos na modernização da fábrica e das operações florestais e na eliminação de gargalos.