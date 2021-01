Comerciantes itinerantes solicitam retorno à Feirarte em Ipatinga

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, Célio Andrade e funcionários da Seção de Fiscalização da pasta se reuniram com representantes da Associação de Comerciantes Itinerantes de Ipatinga. O objetivo do encontro foi dialogar sobre condições para possível inserção dos ambulantes na feira realizada aos domingos no Parque Ipanema.

A associação pede realocação de ao menos dez barracas itinerantes na área do Parque Ipanema, aos domingos, que foram retiradas em 2018 pela prefeitura, após notificação do Ministério Público solicitando a retomada dos espaços ocupados de forma irregular no município, em especial na área do parque.

Durante o encontro, o secretário reforçou o compromisso da atual Administração com a transparência nas ações, e se colocou à disposição para realizar a interlocução entre o Governo e as demais associações que já desenvolvem atividades ao longo da Avenida Roberto Burle Max aos domingos.

No entanto, Célio Andrade deixou claro, a necessidade de uma reorganização na estrutura da feira, bem como a melhoria da ocupação do espaço público do Parque sem prejuízo aos frequentadores nos fins de semana. Por sua vez, os ambulantes se comprometeram a seguir as normas e padrões estabelecidos pelo município.

“O objetivo da prefeitura é trabalhar em conjunto com os feirantes, a fim de efetuar uma reorganização naquele espaço, e isso vai ocasionar melhorias para todos. O Parque Ipanema é nosso principal cartão postal e, obviamente, precisamos zelar para que toda e qualquer intervenção e ocupação no local seja compatível com exigências de preservação, sem ferir aspectos ambientais e paisagísticos, entre outros. Precisamos de um estudo técnico do espaço para conseguir realocar esses ambulantes e garantir, de alguma forma, o sustento dessas famílias”, afirmou o titular da Sesuma.