Comércio de alimentos do Vale do Aço abre no feriado dessa quarta-feira

Todo o varejo alimentício tem autorização para abrir as portas nessa quarta-feira (21), no Vale do Aço, quando será feriado nacional em celebração ao Dia de Tiradentes. Em Ipatinga, o funcionamento de supermercados, açougues, casas de carnes, mercearias, hortifrútis, peixarias e demais lojas do setor, ocorre das 8h às 18h. Já em Timóteo e Coronel Fabriciano, o expediente acontece das 8h às 14h.

As mesmas empresas também estarão abertas no próximo dia 29, uma quinta-feira, feriado muncipal em comemoração às emancipações de Ipatinga e Timóteo. Em Ipatinga, o horário negociado para esse dia também foi das 8h às 18h, enquanto em Timóteo o setor estará de portas abertas novamente das 8h às 14h. Em Coronel Fabriciano não será feriado no dia 29 e o funcionamento segue normalmente.

A negociação que garantiu a abertura do varejo alimentício foi realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço com os sindicatos laborais das três principais cidades da região. Segundo a entidade, até dezembro, supermercados e o resto do setor ainda terão autorização para funcionar em mais cinco feriados: Corpus Christi (03/06), Independência do Brasil (07/09), Nossa Senhora da Aparecida (12/10), Finados e Proclamação da República (02 e 15/11, respectivamente).

CUIDADOS

“Desde que a Covid-19 chegou, o desafio para os empresários do varejo alimentício têm só aumentado. Medir temperatura de quem chega, controlar o número de clientes nas lojas e higienizar gôndolas e carrinhos são alguns dos muitos cuidados que se deve ter”, frisa o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes.

O dirigente sindical ainda faz uma apelo a quem sai de casa para realizar compras: “Estamos no auge da pandemia e também precisamos que os consumidores continuem colaborando. Se puder, vá sozinho ao supermercado. Deixe os filhos e o marido ou a esposa em casa para que as lojas possam registrar um fluxo menor de pessoas. Famílias inteiras realizando compras não é o recomendável”.

Outras informações sobre as convenções coletivas de trabalho (CCT’s) que garantiram a abertura do varejo alimentício estão disponíveis em www.sindcomerciova.com.br.