As empresas no comércio e de prestação de serviços do Vale do Aço têm autorização para usar a mão de obra dos seus funcionários até mais tarde nas vésperas do Natal. Após negociações entre patrões e empregados, as lojas das três principais cidades da região ficarão 10 horas a mais de portas abertas nos dias que antecedem a principal data comemorativa do ano.

“Acreditamos que o Horário Especial de Natal que convencionamos será importantíssimo para alavancar as vendas neste fim de ano”, prevê José Maria Facundes, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, entidade patronal responsável pelas negociações.

HORÁRIO

Ficou definido que no próximo sábado (18), as empresas poderão usar a mão de obra dos funcionários das 9h às 17h. Na segunda-feira (20) e terça (21), o funcionamento até mais tarde será das 9h às 20h. Já quarta (22) e quinta (23), os comerciantes poderão ficar de portas abertas até as 21h. Na sexta-feira (24), véspera do Natal, os funcionários serão liberados às 18h.

“Com o avanço da vacinação em nosso país e o iminente fim da pandemia em todo mundo, esperamos que as vendas nas próximas semanas sejam melhores quando comparadas ao mesmo período do ano passado, pois as empresas precisam faturar bem para conseguir manter os empregos em 2022”, avisa Facundes.

COMPENSAÇÕES

Compensando as horas a mais trabalhadas nas vésperas do Natal e também nas demais datas comemorativas que passaram, como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, os comerciários terão folga no dia três de janeiro de 2022, segunda-feira. Todas as compensações firmadas nas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT’s) estão disponíveis em www.sindcomerciova.com.br.