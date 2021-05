Comércio do Vale do Aço funcionará até mais tarde antes do Dia das Mães

O Horário Especial de Dia das Mães para o comércio do Vale do Aço foi definido na manhã desta quarta-feira (05), após as assinaturas de convenções coletivas de trabalho (CCT’s) pelos sindicatos que representam os patrões e os empregados nas três principais cidades da região. Em Coronel Fabriciano e Timóteo, as lojas funcionarão das 8h às 20h nesta quinta (6) e na sexta-feira (7). Já no sábado (8), o horário ampliado nas duas cidades será das 8h às 16h. Em Ipatinga, as empresas também estarão de portas abertas das 8h às 20h na quinta e sexta, enquanto no sábado o expediente até mais tarde será das 8h às 17h. O Dia das Mães será celebrado no próximo domingo (9).

“Fizemos uma negociação respeitando o que permite os decretos publicados pelas três cidades nos últimos dias. As horas a mais com o comércio aberto será importante não só para evitar aglomerações, mas também para que os empresários e seus funcionários possam atender com mais calma”, observa o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, José Maria Facundes.

De acordo com uma pesquisa realizada pela entidade patronal junto a 53 empresas da região, novos produtos, ações promocionais e o chamado “valor afetivo da data” devem garantir boas vendas nas vésperas do Dia das Mães. “73,6% dos empresários que entrevistamos preveem que as compras nos próximos dias deverão ser pagas com cartão de crédito parcelado, o que demonstra, apesar de todo o cenário conturbado que vivemos, que os consumidores estão retomando a confiança na hora de comprar. Ainda temos notado que o endividamento tem diminuído e aquela cautela excessiva também não existe mais”, analisa Facundes.

TICKET MÉDIO

Quando questionados sobre o valor que deverá ser gasto pelo consumidor na hora de comprar o presente para o Dia das Mães, 30,2% dos empresários imaginam que as pessoas estarão dispostas a desembolsar de R$ 200 a 300. “O ticket médio está mais alto em 2021. Definitivamente, não existe mais a possibilidade de dar uma lembrancinha para aquela que, boa parte das vezes, é a pessoa mais importante de nossas vidas. Então, além daquele almoço especial sem aglomeração, as mamães ainda querem algo que seja durável e de boa qualidade”, comenta o presidente do Sindcomércio.

SHOPPING VALE DO AÇO

No Shopping Vale do Aço, o funcionamento de lojas e quiosques será das 10h às 22h até o próximo sábado. No domingo, das 12h às 18h.