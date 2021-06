Comércio funciona até mais tarde neste Dia dos Namorados

O comércio do Vale do Aço funcionará em Horário Especial nesta semana de Dia dos Namorados. Na quinta (10) e sexta-feira (11), as lojas das três principais cidades da região abrem as portas das 9h às 20h. Já no sábado (12), o expediente ampliado será das 9h às 16h.

“Seis horas a mais para que os clientes façam suas compras com calma e também para que não possamos ferir o princípio da não aglomeração, tão recomendado em tempos de pandemia”, pontua o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, José Maria Facundes.

De acordo com uma pesquisa realizada pela entidade patronal, a tendência é que as vendas em 2021, para o Dia dos Namorados, sejam melhores quando comparadas ao mesmo período do ano passado.

“76,3% dos empresários e gerentes que entrevistamos estão otimistas para a data. Um reflexo da recuperação da economia regional, embora o crescimento das empresas ainda seja lento”, comenta Facundes, aproveitando o ensejo pra citar dados recentes, divulgados pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, que revelaram uma melhora progressiva do PIB regional.

PRODUTOS

Conforme a sondagem realizada pelo Sindcomércio, roupas, calçados, artigos esportivos, perfumes e smartphones serão os produtos mais vendidos nos próximos dias. “Claro que quem for às ruas comprar presentes para o companheiro ou companheira, também deverá gastar com outros produtos para si ou para a casa, por exemplo. Então é uma hora importante para o comércio estar mais bem preparado, se possível com funcionários temporários para atender melhor e um estoque mais robusto e diversificado”, aconselha o dirigente sindical.

O funcionamento ampliado do comércio regional, nos próximos dias, só foi possível por força de convenções coletivas de trabalho firmadas pelo Sindcomércio com os sindicatos que representam os empregados.