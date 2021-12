Com o intuito de orientar os profissionais que atuam na área comercial, a Fiemg Regional Vale do Aço, promoverá o último curso de 2021: Como estruturar um setor de vendas enxuto e eficiente, focado em metas. A capacitação será 100% presencial e acontecerá na próxima quarta-feira (15/12), das 8h às 17h, na sede da Fiemg, em Ipatinga. Interessados poderão se inscrever através do link.

“Atendendo aos anseios dessa área tão vital para as empresas, certifico que será um curso provocativo e prático para estimular os participantes a pensarem como inovar no relacionamento com os clientes”, pontua o analista de relações empresariais da Fiemg, Luiz Sérgio Martins Junior.

O valor do investimento é R$140,00 para associados à Fiemg e R$200,00 não associados.

Mais informações através do telefone (31) 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br