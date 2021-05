Confiança da indústria sobe em maio e interrompe ciclo de queda, aponta CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) verificou que a confiança da indústria está maior e mais disseminada em maio. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu 4,8 pontos na comparação com o mês anterior, alcançando 58,5 pontos. Em uma escala de zero a cem, 50 pontos é a linha de corte entre a confiança e a falta de confiança.

O resultado de maio encerra um ciclo de quatro quedas consecutivas e reverte parte da queda ocorrida entre janeiro e abril deste ano, de 9,4 pontos. Na comparação com maio de 2020, mês em que as indústrias foram obrigadas a paralisar suas atividades devido à pandemia, o Icei registra alta de 23,8 pontos.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, apontou que a confiança do empresário voltou a se afastar da linha divisória de 50 pontos, principalmente porque melhorou a percepção em relação ao Indice de Condições Atuais, que cresceu 5,3 pontos, atingindo 50,2 pontos em maio. Já o Índice de Expectativas cresceu 4,5 pontos e ficou em 62,6 pontos, bem acima da linha divisória de 50 pontos, o que indica otimismo em relação aos próximos seis meses.

Fone: Valor Econômico