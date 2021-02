Contribuinte que quitar IPTU até 15 de abril terá 10% de desconto em Ipatinga

O prazo para pagamentos à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Ipatinga, com direito a desconto de 10%, vence no dia 15 de abril. As guias começarão a ser distribuídas na primeira quinzena de março. Com a liquidação do tributo até esta data, o desconto para aposentados é de 50% sobre o valor do imposto, e há mais 10% para quitação à vista até o dia 15/04.

Neste ano, a Prefeitura de Ipatinga mantém ainda o escalonamento para pagamentos, com possibilidade de parcelamento em até oito vezes. As guias do IPTU 2021 estão sendo processadas e serão entregues pelos Correios, mas poderão ser retiradas ainda pelo site da Prefeitura. Quem optar por gerar o boleto pelo Portal da PMI deve acessar o endereço eletrônico www.ipatinga.mg.gov.br, clicar em Cartas de Serviços, Cidadão e, em seguida, Guias de IPTU.

O contribuinte também pode escolher parcelar o imposto em até oito vezes, com vencimentos em 15 de abril, 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho, 6 de agosto, 8 de setembro, 7 de outubro e 8 de novembro. O parcelamento só não pode ser feito quando o valor do IPTU for inferior a R$ 62,60.

Os requerimentos de desconto para remissão, isenção e imunidades devem ser protocolados na Central de Atendimento Tributário (Ceat), no andar térreo da Prefeitura Municipal de Ipatinga, de segunda a sexta-feira, no horário de 12h às 17h30, ou por meio do e-mail iptu.ipatinga@gmail.com, até o dia 30 de julho de 2021.