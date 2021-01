Dia do Aposentado: Sicoob prepara semana com redução na taxa do consignado

O Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – irá reduzir as taxas do crédito consignado em comemoração ao Dia do Aposentado, comemorado em 24 de janeiro. A promoção “Dia do Aposentado é no Sicoob” começa nesta quarta-feira (20), e é válida até o dia 26.

Durante este período, o público terá acesso ao crédito com taxas reduzidas, a partir de 0,97% a.m. No mercado, esta modalidade é encontrada com taxas que giram em torno de 1,50% a.m. a 1,80% a.m., ou seja, quase o dobro do que a porcentagem oferecida pelo Sicoob.

De acordo com Francisco Silvio Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Centro Cooperativo Sicoob (CCS) – conjunto das instituições de âmbito nacional do Sistema, o objetivo é, além de fomentar a comercialização do crédito consignado na modalidade INSS, prestar uma homenagem aos aposentados pelos anos de dedicação ao trabalho. “Ainda mais em um período delicado pelo qual estamos passando, que nossos idosos precisam de crédito a taxas ainda mais justas do que o praticado no mercado”, diz o executivo.

Estarão à disposição taxas promocionais com reduções de até 21%, quando comparado as tabelas praticadas fora da promoção.

Além das taxas mais atrativas, a contratação é simples e o desconto é feito direto no benefício.

As cooperativas financeiras são uma alternativa mais justa para as pessoas que buscam crédito. Uma das linhas mais atrativas do Sistema é o crédito consignado. A contratação pode ser feita em uma das agências do Sicoob, por cooperados e não cooperados.