Educadores de Ipatinga recebem capacitação sobre empreendedorismo

Numa parceria da Secretaria de Educação com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), foi aberto nesta terça (13), na Unidade Centro Educacional Pedagógico e de Aperfeiçoamento Integral (UCEPAI), no bairro Forquilha, em Ipatinga, um curso de capacitação em empreendedorismo para professores da rede municipal de ensino. O conteúdo será transmitido aos participantes até a próxima quinta-feira (15).

Denominado “Cultura Empreeendedora no Ensino Fundamental”, o curso foi criado pelo Sebrae Minas com o objetivo de estimular educadores da rede pública a pensarem e agirem de modo empreendedor, além de estimular a inserção de oficinas de empreendedorismo no currículo escolar.

“Para nós, da Secretaria Municipal de Educação, é sempre importante este tipo de parceria, para capacitar ainda mais o nosso corpo docente. Este aprendizado, sem dúvida alguma, também representará crescimento para os estudantes, que terão em suas referências nas salas de aula multiplicadores de conhecimentos capazes de lhes proporcionar uma melhor preparação para o mercado”, destacou a secretária de Educação Patrícia Avelar.

A coordenadora da UCEPAI, Rita Beatriz, também falou sobre a importância da iniciativa. “Os verdadeiros empreendedores são aquelas pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, são profissionais que conseguem fazer a diferença para si e para o mundo ao redor. É gratificante que possamos aprender tanto em tão pouco tempo”, disse.

PRÁTICA

A capacitação permite que os docentes apliquem o conhecimento na prática, por meio de oficinas e atividades lúdicas promovidas em salas de aula com o propósito de estimular o trabalho em equipe e desenvolver os aspectos cognitivos, afetivos e sociais de cada aluno.

Após os três dias do curso, os professores serão capazes de desenvolver projetos voltados para o Ensino Fundamental e terão oportunidade de executar atividades que servirão de base para aproximar comunidade e escola dentro da visão empreendedora.

O curso permite ainda a visualização do planejamento de um plano de negócios, suas competências empreendedoras e, consequentemente, a adequação a temas propostos para a realidade local.