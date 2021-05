Embaixadora do Líbano defende Tratado de livre comércio entre Líbano e Mercosul

O presidente da Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban), Frederico Aburachid, recebeu nessa quinta-feira (29), no canal da entidade no YouTube, a embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazzar. A live foi realizada em português e árabe, contando com a participação da professora Karen Hayek (Cultura Libanesa Karen Hayek) na tradução.

Este foi o primeiro pronunciamento direto aos mineiros feito pela embaixadora através da Fuliban, oportunidade que falou sobre suas expectativas à frente da Embaixada, receptividade do povo e autoridades brasileiras, além da difícil situação econômica do Líbano.

A Embaixadora destacou o papel do Brasil e da diáspora libanesa para ampliar os laços comerciais entre os dois países e ressaltou como sendo de extrema importância a celebração de um tratado entre o Líbano e os países do Mercosul para o livre comércio de seus produtos, no que pretende trabalhar firmemente junto às autoridades competentes.

Carla Jazzar manifestou ainda, sua alegria com o papel desempenhado pela Fuliban ao longo de seus 50 anos de história e conclamou a todos a seguirem com seus projetos, respeitando as exigências do contexto de pandemia que atravessa o país.

O presidente Frederico Aburachid apoiou a defesa do tratado, citando o ex-presidente da República Michel Temer e o falecido diretor da CNI, Dr. Carlos Abijaud. Explicou alguns dos projetos da Fuliban, como o Conexão Minas-Líbano, que visa o intercâmbio cultural e científico entre os dois países.

Ao final, Frederico Aburachid, em nome da Fuliban, agradeceu a presença da embaixadora, desejou muito sucesso e comprometeu-se a apoiar a Embaixada na promoção do diálogo entre os dois países, da cultura e das relações comerciais.

Participaram aproximadamente 270 espectadores no evento, dentre os quais o Juiz de Direito, Dr. Elias Obeid; os Cônsules honorários do Líbano em Belo Horizonte, Dr. Edmundo Abi-Ackel e, de Goiás, Dr. Hanna Mtanios; o presidente da Associação Médica Libano-Brasileira de São Paulo, Dr. Robert Nemer; e a presidente da Câmara de Comércio Libano-Brasileira de Minas Gerais, Cristiana Kumaira.

Confira a live no canal da Fuliban no YouTube: https://youtu.be/7xEmQgAoKCw