Empresas Juniores movimentam o mercado e ajudam empreendedores durante a pandemia

A Federação de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais (Fejemg), desenvolve ações para a formação e o desenvolvimento de jovens empresários no Estado. Uma delas é o Encontro Mineiro de Empresas Juniores – Emej 2021, que irá acontecer entre os dias 29 e 31 de outubro de 2021, e que busca debater importantes temas relacionados ao mercado, ao mundo corporativo e às oportunidades de trabalho futuras. Além disso, ações como o projeto Salve um Negócio buscam auxiliar micro e pequenos empreendedores que têm passado por dificuldades durante a pandemia.

O objetivo do evento é abordar temas importantes relacionados ao mercado, ao mundo corporativo e até mesmo a oportunidades de trabalho no futuro.

Segundo o presidente da Fejemg, Alexandre Cupertino, o Emej quer focar na diversidade. “Queremos conectar todas as empresas juniores do nosso estado por meio das nossas diferenças, da nossa pluralidade. São muitas as realidades e queremos convergi-las para construir uma Minas Gerais mais justa, ética e colaborativa – que são os pilares do Movimento Empresa Júnior”, diz.

Por causa das restrições impostas pela pandemia, o Emej 2021 será transmitido de forma virtual para todo o estado. “Esperamos entre 1.500 e 2 mil congressistas e contamos com patrocinadores importantes, como DTI Digital, Itaú, Grupo Tereos, Arcelor Mittal, Grupo Globo, B.A.T Brasil, Banco Inter entre outros, que nos apoiam e ajudam a fazer o evento acontecer”, conta.

De acordo com o presidente da Fejemg, eventos como esse são vitais para o desenvolvimento do empreendedorismo jovem no estado. “Eles têm um potencial de transformação e um impacto muito grande na vida dos empresários juniores, pois é nesse ambiente que eles podem conhecer sua empresa dos sonhos, onde poderão construir uma oportunidade de emprego no futuro; ou mesmo decidir continuar trabalhando no Movimento Empresa Júnior, buscando cargos de liderança e se qualificando ainda mais enquanto empresário júnior”, acredita.

Além disso, para Cupertino, o principal benefício de participar do Emej são as possibilidades de fazer conexões. “É uma grande oportunidade de fazer amizades, networking, aprender e conhecer as empresas que acreditam no Movimento Empresa Júnior e que podem virar opções de carreira no futuro”, pontua.

DRIBLANDO OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2020 mostrou que a pandemia de coronavírus mudou o funcionamento de 5,3 milhões de pequenas empresas no Brasil, o que equivale a 31% do total. Outras 10,1 milhões, ou 58,9%, interromperam as atividades temporariamente.

Segundo o presidente da Fejemg, para driblar esse cenário, a entidade criou algumas iniciativas para auxilias os micro e pequenos empresários que vêm passando por dificuldades nesse momento. Com isso, o ano de 2021 já vem tendo resultados bem mais animadores.

“Neste ano, que ainda é totalmente atípico, já conseguimos realizar milhares de projetos. Além disso, estamos participando do projeto Salve um Negócio, que foi desenvolvido pelo Movimento Empresa Júnior e busca levantar doações para financiar consultorias de empresas juniores para micro e pequenos empreendedores”, conta. “Já conseguimos arrecadar números bem legais de doações e realizar algumas consultorias que já estão ajudando essas empresas”.

APOIO AOS JOVENS EMPRESÁRIOS

Fundada em 1995, a Fejemg tem a missão de potencializar os resultados da rede mineira por meio da formação de melhores líderes, trabalhando pelo desenvolvimento e expansão do Movimento Empresa Júnior em Minas Gerais. “Nosso trabalho é fornecer estímulos e ferramentas para que os empresários juniores solucionem seus problemas e alcancem os resultados e objetivos propostos”, revela Cupertino.

Para se ter uma ideia da importância desse trabalho, atualmente, Minas Gerais é o estado com maior número de empresas juniores no Brasil. “Todos os anos, mais de 6 mil empresários passam por essas empresas no nosso estado e conseguem alcançar resultados cada vez mais expressivos. No ano passado, as empresas juniores mineiras registraram mais de R$ 7 milhões em faturamento e um total de mais de 7 mil projetos executados”, comemora o presidente.

Uma das empresas filiadas à Fejemg que vem se destacando a cada dia é a Mais Consultoria Jr, composta por alunos de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A expectativa para este ano é que eles alcancem um resultado inédito na história de Minas Gerais. “A perspectiva é de faturar R$ 1 milhão em 2021. Será a primeira vez que uma empresa júnior do nosso estado alcança essa marca”, destaca Cupertino.

Cases como esse só confirmam a importância de fomentar o empreendedorismo dos jovens durante sua formação. “As empresas juniores são empresas comuns, que prestam serviços à sociedade, têm sua renda, sua regulamentação. A única diferença é que são formadas por estudantes de graduação superior. Quando o aluno entra na faculdade, ele ouve falar sobre muitas teorias, e muitas vezes ele tem vontade de ter acesso também à prática, de aprender fazendo e ter uma experiência diferente que vai fazer com que ele cresça profissionalmente”, ressalta o presidente. Para isso, o melhor caminho pode estar nas empresas juniores. “Com elas, reforçamos o empreendedorismo, a educação de qualidade e apostamos na juventude como solução”, finaliza Cupertino.