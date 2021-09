Energia solar por assinatura é opção mais econômica na crise hídrica

O país vive sua pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Além de evitarem o desperdício de energia, os consumidores podem contar com mais uma alternativa para reduzir o impacto das bandeiras vermelhas e aliviar a conta de luz: a energia solar.

Em Minas Gerais, mais de 4 mil clientes – pessoas físicas e jurídicas – já aderiram ao sistema energia solar por assinatura da Cemig SIM, empresa do Grupo Cemig que atua no mercado fotovoltaico. Somada à adoção de uma postura mais sustentável e de uma energia mais limpa, os clientes garantem até 18% de economia para empresas, residências ou condomínios. Apenas neste ano, esses clientes já economizaram R$ 15 milhões na conta de luz e reduziram 14.000 toneladas de CO2.

“O segmento de geração distribuída, ou energia solar por assinatura, proporciona significativa redução na tarifa de energia elétrica e ainda minimiza os impactos da crise hídrica, ao utilizar a luz solar, um recurso natural. Outro benefício dessa modalidade é que não são necessárias obras e instalações e, portanto, o cliente não precisa fazer qualquer investimento para a contratação do serviço”, afirma Danilo Gusmão, presidente da Cemig SIM.

COMO ADERIR

Os clientes atendidos em baixa tensão como empresas, restaurantes, condomínios, padarias, hotéis, farmácias, postos de gasolina, hospitais, residências – inclusive apartamentos -, dentre outros estão aptos a migrarem gratuitamente para o modelo de energia solar por assinatura.

A energia da Cemig SIM é gerada remotamente, em áreas com radiação solar mais favorável, em Minas Gerais, e chega pela rede da distribuidora, porém, com menor custo. Os interessados podem simular e aderir aos planos oferecidos de forma totalmente digital, por meio do site www.cemigsim.com.br.

USINAS FOTOVOLTAICAS

A Cemig SIM também atua no mercado de construção de usinas para empresas e residências. Nessa modalidade, são realizados o planejamento e a construção de usina fotovoltaicas em telhados, por exemplo, gerando uma economia média de até 95% na conta de luz.

PROJETOS E EXPANSÃO

Nos próximos anos, a Cemig SIM irá investir R$ 1 bilhão em novos negócios e projetos em Minas Gerais, garantindo a expansão da geração de energia solar e ofertando aos seus clientes energia limpa e renovável a preços altamente competitivos. Hoje a empresa possui um parque de 14 usinas solares em operação e prevê a entrada de outras 5 ainda em 2021.