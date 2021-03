Estado anuncia pagamento de março e quitação do 13º de todos os servidores

O governo de Minas anunciou, nesta segunda-feira (1º), a escala de pagamento do mês de março, referente a fevereiro de 2021. A primeira parcela dos salários, no valor de R$ 2 mil, será paga no dia 10 e a segunda parcela no dia 19.

Conforme os critérios já adotados nos meses anteriores, os servidores das áreas de Saúde e Segurança Pública, que atuam na linha de frente de combate à covid-19, receberão o salário integralmente na data da primeira parcela. As demais categorias receberão a quantia de até R$ 2 mil na primeira parcela e o restante na segunda.

13º SALÁRIO

Também no dia 10/3 será paga mais uma parcela do 13º salário para aqueles servidores que ainda possuem valores a receber. O valor dessa parcela será de até R$ 2 mil.

Já no mês seguinte, o Governo de Minas quitará o restante do 13º de todos os servidores ativos e inativos. Com isso, 100% do funcionalismo público terá recebido o abono natalino integral até abril.

Até o início deste mês, mais de 78% dos servidores já tinham recebido o benefício de forma integral. Os demais servidores receberam R$ 5 mil relativos ao 13º salário até o momento.

O pagamento será possível graças à entrada de receitas extraordinárias no caixa do governo, como as decorrentes da Lei Kandir, além da melhoria na arrecadação estadual, proporcionada pela aceleração da atividade econômica em Minas. No Estado, a retomada segura e gradual é coordenada por meio do plano Minas Consciente.