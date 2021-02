Estagiários da Aperam iniciam trabalhos em formato 100% virtual

Estagiários de 14 cidades de Minas Gerais e São Paulo, iniciaram sua jornada de forma 100% online na Aperam South America e Aperam BioEnergia, por meio do Programa de Estágio 2021. Ao todo, a empresa terá neste ano 144 jovens profissionais atuando em suas unidades, sendo que somam-se ao grupo atual, 18 novos estagiários que iniciarão o programa em março e outros que terão seus contratos renovados pela Aperam. Um dos diferenciais do processo seletivo é que ele foi pautado pela ótica da inclusão com diversidade, contemplando entre os candidatos selecionados 51% de mulheres, 49% de homens e duas pessoas com deficiência.

Para Rodrigo Heronville, diretor de RH e Inclusão com Diversidade da Aperam, mesmo com os desafios impostos pela atual pandemia, a diretoria da empresa seguiu apostando neste programa. Dados disponibilizados pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), referentes ao mês de janeiro a outubro de 2020 apontaram uma queda generalizada de contratações de estagiários pelas empresas, chegando a uma redução de 38% no período.

“O programa de estágio é uma das portas de entrada de novos talentos em nossa empresa e, mesmo com o atual cenário que vivemos, nos desafiamos a, pela primeira vez, adaptá-lo de forma 100% online, não cancelando-o, e o resultado foi um sucesso! Acreditamos que as mudanças nas relações de trabalho que foram geradas pela pandemia irão se perpetuar e já estamos construindo agora esse futuro e capacitando esses jovens para suas carreiras nesse novo ambiente de trabalho”.

Outro ponto destacado pelo diretor foi que “essa turma de 71 estagiários está em linha com nosso programa de inclusão com diversidade, contemplando bem a diversidade nas regiões em que atuamos, todos eles tendo voz ativa para se expressarem, trazendo novas ideias e energia renovada para a nossa empresa”, ressalta Heronville.

A estudante de engenharia química, Ana Letícia de Brito Martins integra o novo time de estagiários da empresa na usina em Timóteo e conta que estava com a expectativa alta e ao mesmo tempo receio pelo formato remoto. “Sempre tive o sonho de trabalhar na Aperam e tive receio de não conseguir demonstrar bem minha personalidade, emoções e reações nesse formato de integração online. Mas fui surpreendida pela organização e pela oportunidade de ter contato com estagiários de outras regiões como do Vale do Jequitinhonha, onde está a Aperam BioEnergia, Belo Horizonte e São Paulo. Isso ampliou nosso vínculo de contato e vamos manter essa interação em um grupo no whatsapp, enriquecendo as trocas de experiências” ressalta a jovem. Ela reforçou ainda que conseguiu absorver todo o conteúdo passado pela empresa, que foi transparente e didática. “Tivemos todo o suporte e atenção, um momento para trocas de ideias, esclarecimento de dúvidas e um momento em que pudemos também contribuir”, completa.

Em 2020 a Aperam foi listada no ranking nacional de Lugares Incríveis para Trabalhar elaborado pela FIA Employee Experience (FEEx). A empresa tem as pessoas entre seus principais pilares norteadores e valoriza a inclusão e a diversidade em toda a sua operação.