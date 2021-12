O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, anunciou na tarde dessa quinta-feira (16) uma boa notícia para o setor de eventos. O chefe do Executivo está enviando à Câmara Municipal um projeto de lei que concede isenção de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para o setor, com vigência durante o período de um ano.

O comunicado realizado na sala de reuniões do gabinete do prefeito foi prestigiado por representantes da classe e do Legislativo. A medida favorece diversas modalidades de empresas e profissionais ligados ao setor.

A Secretaria de Governo de Ipatinga, explicou que o setor de eventos foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, sendo o primeiro a fechar e o último a retornar às atividades. “A medida é uma forma do município amenizar o prejuízo e ajudar o aquecimento do setor novamente”.

Levando em conta a representatividade do setor, a Secretaria de Fazenda considerou a necessidade de realizar um estudo e preparação de medidas contingenciais para possibilitar a sobrevida do segmento da indústria do entretenimento.

“Temos uma economia predominantemente voltada para o setor siderúrgico e metalomecânico. No entanto, percebemos que está ocorrendo uma relativa transição para o setor de serviços. Há um número expressivo de empresas do ramo de eventos”, observou Mateus Shinzato, secretário de Fazenda.

Enquadram-se como beneficiárias da proposição empresas do ramo de cerimonial, aluguel de mesas e cadeiras e pratos para festas e afins, locação de som, buffet, músicos ao vivo, fotografia e filmagem, aluguel de salão, produção de show, decoração, produção de eventos, segurança em eventos, aluguel de vestidos e ternos, aluguel de sítios, serviços de barman, locação de estrutura para eventos e shows, serviços de garçom, animação de festas, segurança em eventos e serviço de celebração religiosa.