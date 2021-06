Fabriciano dá desconto de 20% para quem pagar IPTU à vista até o dia 16 de julho

Em Coronel Fabriciano, os contribuintes que pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) à vista poderão concorrer a prêmios pela campanha IPTU Premiado 2021. O tributo pode ser quitado integralmente com desconto de 20%, até o dia 16 de julho; e sem desconto, até 26 de agosto. Há ainda a opção do pagamento parcelado em até seis vezes – esta opção não dá direito ao desconto e participação no sorteio.

As guias do IPTU já estão sendo enviadas para a residência do contribuinte. Mas, se preferir, o contribuinte pode baixá-la no site da Prefeitura ou ainda solicitar por email: receita@fabriciano.mg.gov.br. As guias podem ser quitadas em casas lotéricas e bancos credenciados: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Sicoob/Cosmipa.

A arrecadação com IPTU gera a receita para a Prefeitura investir em políticas públicas voltadas para a Saúde, Educação, Limpeza Pública, Obras e outras em benefício da comunidade.

SORTEIO DE PRÊMIOS

O sorteio do IPTU Premiado 2021 será dia 27 de agosto on-line e com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da prefeitura. Portanto, o contribuinte tem até o dia 26 de agosto para comparecer ao setor de Arrecadação, apresentar o comprovante de pagamento do IPTU à vista e retirar o seu cupom para participar do sorteio. São 9 prêmios, incluindo um carro 0 km.

CADASTRO IMOBILIÁRIO ATUALIZADO

O valor venal do imóvel serve de base para o cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). São levados em conta a construção, tamanho e localização do lote, entre outros itens. Em Fabriciano, desde 2020, a Prefeitura realiza atualização e modernização do Cadastro Imobiliário. Para isso, usa o sistema de georreferenciamento, que através de imagens aéreas, cria um mapa real e atualizado de todos os imóveis da área urbana.

A iniciativa é necessária para quantificar o número de imóveis que apresentam área construída maior que a registrada junto ao Cadastro Imobiliário e, que por sua vez, terá o valor do tributo adequado à área atual do imóvel. Os dados também são essenciais para definição de políticas e obras públicas para a cidade.

Em Fabriciano, cerca 42 mil imóveis são tributados; deste total, mais de 9,3 mil receberam melhorias e/ou tiveram sua área construída ampliada e as informações de boa parte deles não haviam sido atualizadas junto ao Cadastro Imobiliário da Prefeitura.

Em caso de discordância sobre a área apresentada na guia, o contribuinte deve comparecer ao Cadastro Técnico da Prefeitura (1º andar) de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30, acompanhado da guia, documentos do imóvel e pessoal.

Serviço:

Gerência Tributária – Arrecadação

Térreo da prefeitura (prédio principal).

Telefone: (31) 3406-7561

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.