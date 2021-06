Fabriciano implanta Negócio Certo Rural para capacitar produtores

Os produtores rurais da Serra dos Cocais, em Coronel Fabriciano, passam a contar com um importante aliado para melhor administrar e desenvolver a sua propriedade. Trata-se do Negócio Certo Rural (NCR) que visa incentivar o empreendedorismo e a inovação no campo por meio de produtos e serviços já existentes e/ou criação de novas oportunidades. A iniciativa é desenvolvida pelo Sistema Faemg/Senar-MG (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com a prefeitura e apoio do Sindicato Rural do Vale do Aço.

O lançamento aconteceu nessa terça-feira (29), no Salão Paroquial, na comunidade dos Cocais de Cima, com a participação da equipe da Secretaria de Governança Estratégica da Qualidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica; consultores do Faemg/Senar-MG; presidente do Sindicato Rural, Jozian Chaves e famílias beneficiadas. Na ocasião, foram detalhadas as etapas e metodologia do Negócio Certo Rural.

Em Fabriciano, 15 propriedades foram selecionadas com até dois representantes cada. Serão 46 horas de capacitação, distribuídas em aproximadamente três meses de trabalho, com acompanhamento de um consultor da área. O conteúdo contempla desde apresentação de ferramentas de gestão e dicas, até consultorias individuais na própria propriedade rural para diagnóstico e elaboração de um plano de negócios a ser aplicado, de imediato, pelo produtor e de acordo com a sua realidade.

O instrutor do Senar, Albert Nether, destaca a importância do Negócio Certo Rural. “Muitos têm vontade de se desenvolver, mas não param para se planejar ou acabam investindo dinheiro em áreas que não dão retorno. E o NCR vem justamente para apresentar ferramentas para ajudar o produtor rural tanto na gestão, no dia-a-dia do negócio e custos de produção quanto no planejamento para maximizar resultados e diminuir perdas”, explica.

Nether antecipa que o NCR é base para o produtor garantir acesso a outros programas especiais e avançar ainda mais nos negócios. “O Senar Minas oferece também o AteG (Assistência Técnica e Gerencial) focado no fortalecimento da cadeia produtiva e que garante suporte técnico do negócio por até 4 anos, conforme área de atuação”, conta.

APOIO PARA CRESCER

O programa é totalmente gratuito, graças à parceria entre Prefeitura de Fabriciano e Faemg/Senar e apoio do Sindicato Rural do Vale do Aço. O secretário Homero Quinete explica que o objetivo da gestão Novos Tempos é qualificar e incentivar o empreendedorismo em diversas áreas, inclusive, nas comunidades rurais.

“Esse curso vem ao encontro da Política Pública Municipal de incentivo e suporte à agricultura, sobretudo, a familiar. A administração, sempre tem buscado o apoio das instituições técnicas para dar condição ao agricultor de tirar melhor proveito, aumentar a rentabilidade e desenvolver o seu negócio, gerando emprego e renda também no campo”, sintetiza.

Marinete Alves da Silva é uma das participantes do novo curso. Ela é proprietário do Sítio Jabuticabeiras e espera aproveitar o curso para diversificar produtos e serviços. “A gente já sabe do potencial Turístico da Serra dos Cocais: fazemos day-use voltado para turismo rural e desenvolvemos vários produtos a base de jabuticaba num nível mais doméstico. Acredito que com um nível maior de conhecimento poderemos potencializar o nosso negócio”, finaliza.