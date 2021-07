Fiemg apresenta reivindicações durante visita de Romeu Zema

Aprovação do Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) para a instalação do Hemominas e atração de novos investimentos para a região foram alguns dos pleitos reivindicados pelo presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, Flaviano Gaggiato, durante encontro promovido em Ipatinga, nesta quinta-feira (29), pela entidade e a Agência da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) entre o governador de Minas Gerais Romeu Zema e lideranças regionais e prefeitos da microrregião.

Na oportunidade, Gaggiato reforçou a importância do Estado para o desenvolvimento regional. “Nossa expectativa é de colhermos bons frutos e continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e industrial dessa região tão pujante para o estado de Minas Gerais e o país”.

O coordenador da Agenda de Convergência apresentou o modelo de governança da iniciativa coordenada pela Fiemg e composta por 60 entidades membro e a atuação dos seis eixos estruturadores: Infraestrutura, Segurança, Saúde, Educação, Competitividade e Sustentabilidade.

“Agradecemos o apoio do governo do estado no atendimento aos pleitos da Agenda de Convergência dentre eles: liberação de recursos para as obras de reforma do aeroporto, bem como para elaboração do plano diretor, ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento da região considerando as dificuldades de logística que temos com a BR- 381”, destacou.

Flaviano agradeceu também apoio na liberação de verbas junto à Fundação Renova para a pavimentação da LMG 760, da estrada Parque Bispo Dom Helvécio e dos R$ 93 milhões que serão investidos no Parque Estadual do Rio Doce, obras essenciais para o desenvolvimento da indústria do turismo na região e solicitou urgência na revisão do plano de manejo e da área de amortecimento do Parque Estadual do Rio Doce que impacta e dificulta o desenvolvimento dos municípios que estão ao redor da área de preservação ambiental.

Zema reconheceu a importância e as potencialidades do Vale do Aço e se comprometeu a apoiar ações que promovam o desenvolvimento integrado da região.

Ele também lembrou que na gestão atual são mais de R$ 129 bilhões atraídos de empresas privadas que seguem investindo no estado. Isso garantiu a geração de mais de 60 mil empregos diretos.

“Minas tem sido exemplo no Brasil na atração de investimentos. Nesses 30 meses de governo já trouxemos R$ 129 bilhões em investimentos privados. O outro governo em quatro anos trouxe R$ 26 bilhões. E teremos cada vez mais”, disse.

O vice-presidente da Fiemg, Luciano Araújo, representou o presidente da Federação das Indústrias, Flávio Roscoe e num discurso otimista ressaltou que o encontro de hoje é o pontapé inicial rumo ao desenvolvimento da região.

“As oportunidades de investimentos foram apresentadas pelo governo, agora depende de os prefeitos estruturarem os municípios, se juntarem ao Instituto de Desenvolvimento integrado de Minas Gerais (Indi) para apresentar suas oportunidades de investimentos. A Fiemg, juntamente com o Senai, está à disposição dos municípios oferecendo qualificação profissional que contribuirá nessa preparação para atração de investimentos”, concluiu.