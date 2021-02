Fiemg oferece capital de giro com taxas reduzidas a micro e pequenas empresas

O Posto de Informações BDMG – BNDES- CrediFiemg, por meio do Fundo de Incentivo à Economia Local – Desenvolve Rio Doce, está oferecendo capital de giro com taxas reduzidas para as micro e pequenas empresas da região.

Poliane Gomes, analista de negócios da Fiemg, explica que houve aumento do limite máximo de financiamento para R$ 480 mil (para clientes com bom histórico com o BDMG), aumento de 5 p.p. no percentual financiado sobre o faturamento e flexibilização na exigência patrimonial (maior facilidade nos valores necessários de aval).

“O Fundo Desenvolve Rio Doce possui taxas fixas atrativas a partir de 0,45% a.m. ou 5,54% a.a. Em tempos de pouca perspectiva de novas linhas emergenciais, o Fundo de Incentivo à Economia Local é uma ótima opção para as empresas”, destaca.

Interessados em conhecer essa oportunidade de crédito, podem entrar em contato com a analista de negócios pelo telefone 31 3822-1414, email pogomes@fiemg.com.br ou pelo whatsapp 31 99362-9116.