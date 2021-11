A 4ª edição do Conecta Vale do Aço que será realizado na próxima quarta e quinta-feira (10 e 11), das 15h às 17h, através do YouTube, em um formato 100% online e gratuito, trará conteúdos relacionados a pessoas, saúde, segurança e Gestão Hídrica com o tema “O Futuro do Trabalho”. Interessados poderão se inscrever através deste link.

A iniciativa é do grupo técnico de Recursos Humanos, do Conselho Estratégico, formado pela ArcelorMittal Monlevade, Aperam, Cenibra, Usiminas sob coordenação da Fiemg Regional Vale do Aço.

Flaviano Gaggiato, presidente da entidade, ressalta que o evento já entrou para o calendário da indústria devido a sua importância e alto nível dos debates. “As empresas hoje têm um grande compromisso com a coerência entre o discurso e a ação e este ano trataremos o Futuro do Trabalho conectando as transformações do trabalho e a nova agenda do momento, o ESG, que busca as melhores práticas ambientais, sociais e de governança para tornar os negócios mais sustentáveis e com maior entrega de valor”, justifica.

Na programação debates, palestras, mesa redonda e painéis. No dia 10 (quarta-feira) o colunista da Fast Company Brasil, consultor em comunicação e projetos editoriais e ex colaborador da Istoé Dinheiro, Valor Econômico e Época Negócios, Alexandre Teixeira, ministrará a palestra: “De qual futuro estamos falando?”

Às 15h45 os inscritos acompanharão um debate sobre o Profissional do Futuro – É hora de se preparar para a transformação do trabalho, em uma mesa redonda com o mediador, Ricardo Aloysio e Silva, gerente de Tecnologia e Educação para a Indústria da Fiemg.

Já na quinta-feira (11), às 15h, o evento terá início com o painel: Como desenvolver estratégias para garantia dos recursos naturais com o mediador, João Vitor Souza Teixeira, coordenador de Meio Ambiente da Fiemg. Às 16h, o Conecta será encerrado com a palestra: ESG – Nova Agenda Mundial com Paula Harraca, Head of Future ArcelorMittal Long Steel Latam.

Para participar acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=e6bc30wcIF0

Mais informações pelo telefone (31) 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br