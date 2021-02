Fiemg Vale do Aço apresenta produtos e serviços a presidentes de sindicatos

A Fiemg Regional Vale do Aço recebeu nessa quinta-feira (4), o presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava), Antônio Eugênio Fernandes e o delegado do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon MG), Kléber Muratori, para apresentação das suas áreas de atuação, produtos e serviços.

Na oportunidade, os gerentes das Unidades Sesi e Senai de Ipatinga e Timóteo, supervisores, analistas e demais técnicos apresentaram todo o portfólio regional.

Flaviano Gaggiato, presidente da entidade, endossou que toda a equipe está à disposição dos sindicatos e que a Fiemg tem muito a contribuir para o aumento de produtividade e sustentabilidade das indústrias. “São inúmeras soluções e oportunidades de gerar negócios e fortalecer o associativismo por meio de assessoria e apoio em áreas vitais como crédito e financiamento, tributária, meio ambiente e trabalhista”.

Para o presidente do Sinpava a federação tem um leque de serviços que não chegam ao conhecimento dos empresários. “Precisamos fortalecer o associativismo e divulgar todas as vantagens de ser um associado. Todos nós ganhamos”.

A supervisora de Tecnologia e Inovacão do Senai, Renata Dias Souza, informou que a instituição tem ofertado novos serviços de tecnologia e inovação voltados para diferentes ambientes industriais como a qualificação de procedimentos de soldagem e certificação de soldadores em diferentes processos, sendo o único Senai do Estado a realizar essa atividade.

“Outra novidade, essa executada pelo Centro de Excelência em Engenharia, é a área de TI e TA que transformam e desenvolvem projetos voltados para automação e desenvolvimento de digitalização tanto para melhoria de processos, como desenvolvimento de novos produtos e protótipos no setor de indústria 4.0”, explicou.

Já Cléia Chamon, gerente da Escola Sesi Santa Rita de Cássia, pontuou que a Unidade foi eleita a melhor escola Sesi do país e atingiu o 1º lugar no Enem, uma marca rara em uma escola de apenas cinco anos de fundação. “Temos muito orgulho de termos conquistado esse título; esse resultado só foi possível com a dedicação e trabalho conjunto da escola, pais e alunos”.