Fiemg Vale do Aço promove bate papo com contadores

A Fiemg Regional Vale do Aço, por meio do Posto de Informações BDMG – BNDES – Credifiemg, promove no dia 16 de março, das 9h às 10h, um bate papo virtual com contadores para apresentar as opções de crédito vigentes.

“O objetivo dessa iniciativa é aproximar e apresentar aos contadores, possibilidades de crédito, a fim de que essas soluções cheguem aos empresários da região”, pontua a analista de negócios da Fiemg Regional Vale do Aço, Poliane Gomes.

“Sabemos da importância desses profissionais no auxílio aos gestores no processo decisório, por isso estamos propiciando esse momento, no intuito de juntos oferecermos diferencial competitivo através de linhas de financiamento e taxas interessantes e acessíveis”, completa.

Vale lembrar que o evento é exclusivo para contadores e profissionais de contabilidade. Para participar basta acessar a plataforma Teams e clicar neste link.

Mais informações pelo telefone 31 3822-1414 ou email pogomes@fiemg.com.br