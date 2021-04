Fomento Florestal da Cenibra garante renda para produtores rurais

A Cenibra desenvolveu o Programa de Fomento Florestal, uma alternativa que gera renda para pequenas propriedades rurais por meio do plantio de eucalipto. A iniciativa concilia desenvolvimento econômico, progresso social e equilíbrio ecológico.

Os benefícios de ser um participante são vários: garantia da compra da madeira, assistência técnica ao longo da produção, transferência de tecnologia, disponibilização de recursos agrícolas e financeiros, liquidez nos pagamentos, apoio jurídico, entre muitas outras formas de suporte que dão tranquilidade e segurança ao produtor.

Mesmo para aqueles empreendedores rurais que já investem em outros produtos agrícolas, o plantio do eucalipto é uma ótima opção para quem quer diversificar a produção, apostando em uma fonte adicional de renda com baixo risco no longo prazo.

A solidez do Programa de Fomento Florestal da Cenibra é comprovada por 35 anos de existência, presença em 80 municípios e quase 700 produtores fomentados. As florestas plantadas da Empresa são referência no cenário nacional quando o assunto é produtividade e desenvolvimento sustentável.

Ao longo dos anos, milhares de famílias já se beneficiaram do Programa. Para os municípios, o fomento florestal representa preservação ambiental e aumento de emprego, renda e receita – enfim, melhoria da qualidade de vida.

Para fazer conhecer mais detalhes do Programa, acesse https://www.cenibra.com.br/fomento-florestal/ ou ligue para 0800 283 3829.