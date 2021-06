FSFX apresenta Relatório Anual de Sustentabilidade 2020

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da Saúde e Educação acaba de divulgar seu Relatório Anual de Sustentabilidade referente ao ano de 2020. O documento reúne o desempenho econômico e social da Instituição e o resultado das principais iniciativas e projetos do período. Em um ano atípico, devido às adversidades enfrentadas em todo o mundo causadas pela pandemia do novo coronavírus, a FSFX reforçou o foco na atuação na saúde e segurança, atendimento ao cliente e comunidade.

Disponível no website da Fundação São Francisco Xavier, o Relatório Anual apresenta a governança da instituição e o ciclo de atividades vivenciadas em um dos períodos mais desafiadores da história com os resultados obtidos no contexto de enfrentamento da maior crise sanitária dos últimos 100 anos.

“Nesse ciclo tão desafiador, a FSFX lançou mão da expertise adquirida ao longo dos seus 51 anos de existência e de todo o seu potencial estratégico, dinâmico e realizador, cuja origem está, inquestionavelmente, em sua instituidora, a Usiminas, para responder, efetivamente, à crise, alcançando um desempenho favorável.”, destaca o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

A pandemia impactou, de forma distinta e significativa, cada uma das unidades que estampa a marca da FSFX. Em rápida devolutiva, a Instituição adotou iniciativas de enfrentamento à crise, definidas em protocolo institucional e alinhadas às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e dos demais órgãos sanitários reguladores.

Com a responsabilidade de ser a gestora de cinco unidades hospitalares, todas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação São Francisco Xavier ampliou, em tempo recorde, a capacidade de atendimento dos hospitais, com a resolutividade necessária ao cenário que se estabeleceu. Para isso, a FSFX fez aportes financeiros robustos, revertidos em tecnologia ampliação e adequação de estruturas físicas, aquisição de insumos, contratação e qualificação profissional, entre outros investimentos, viabilizando a abertura de novos leitos de UTI e enfermaria em ambientes adequadamente preparados.

Acesse: www.fsfx.com.br e confira na íntegra o Relatório Anual de Sustentabilidade 2020 da Fundação São Francisco Xavier.