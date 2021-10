A Giganet, através do Clube Certo, lançou nesta semana uma novidade para seus clientes: a assinatura de um clube de vantagens que garante descontos de até 90% em restaurantes, farmácias, escolas, academias e vários outros empreendimentos, do comércio local e nacional.

“Com este benefício garantimos uma economia real no dia a dia dos nossos clientes: são inúmeros empreendimentos cadastrados para que eles possam usar os benefícios, sem custo adicional na assinatura da Giganet. Basta apresentar o cartão físico ou virtual e solicitar o seu desconto no produto ou serviço”, explicou Carlos Paiva, diretor da Giganet. “Lembramos que este benefício será concedido para os assinantes dos planos atuais vigentes”, acrescentou.

Para ter acesso ao cartão do Clube Certo, os clientes Giganet deverão entrar em contato pelo whatsapp da empresa (31 36180-7600) ou no direct das redes sociais e solicitar a ativação do seu cadastro no setor suporte. Em seguida, basta acessar o site www.clubecerto.com.br/giganet ou baixar o aplicativo do Clube Certo e realizar o seu login.

“Uma vez com o aplicativo baixado no celular, o titular deverá apresentar o cartão virtual e um documento comprovando sua identificação no empreendimento. Em sites de compras, como Marisa, Vivara e outros, basta colocar o cupom identificado no seu login”, acrescentou o diretor.

Dentre as diversas parcerias, no setor de gastronomia destacam-se: Burger King, Dom Gourmet, Sol e Neve, Sorveteria Coelhinho, Churrascaria Encantado, Benditos Churros e muitos outros. No segmento da moda, destacam-se: Ponto M, Cris das Duas, Loja AG, King Vest e Danny Jeans. Na área da saúde, diversas farmácias e drogarias também concedem descontos, como Drogasil, Drogaria Pacheco, Drogaria Livramento e muitos outros. “São tantos empreendimentos cadastrados que vale a pena acessar o site ou aplicativo para conferir”, finalizou Carlos Paiva.

Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato através do suporte, redes sociais ou lojas da Giganet.