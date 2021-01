Guias de IPTU 2021 de Timóteo já podem ser impressas através do site

A Prefeitura de Timóteo disponibilizou as guias de IPTU 2021 para impressão para os moradores que não quiserem esperar pela guia que será enviada pelos Correios. Ao todo foram emitidas cerca de 36 mil guias. Em virtude da pandemia, que reduziu o número de pessoal dos Correios, a empresa avisou que pode haver atrasos na entrega do documento na casa dos moradores. O vencimento da primeira parcela ou pagamento de cota única, com desconto de 10%, está programado para 15 de março. O IPTU 2021 pode ser parcelado em até 10 vezes, desde que as parcelas não tenham valor inferior a R$ 30,80.

Segundo a gerente de Receitas da Prefeitura, Rosiane Ribeiro, a disponibilização das guias nos endereços eletrônicos www.timoteo.mg.gov.br >> CIDADÃO >> IPTU CONSULTA e http://iptu.timoteo.mg.gov.br:8082/eiptu/ visa exatamente evitar problemas de possíveis atrasos no envio do documento.

Os proprietários de lotes vagos ou com construção em andamento deverão imprimir a guia de IPTU nos endereços mencionados acima, haja vista que elas não serão enviadas pelos Correios. De acordo com Rosiane Ribeiro, a maioria desses imóveis não possui numeração fixa o que causava desperdício de recursos públicos com impressão e a taxa de postagem.

REVISÃO

Já os pedidos de revisão de valores do IPTU deverá ser feito por meio de agendamento prévio para atendimento presencial no telefone 3847-4739. O morador pode encaminhar o seu pedido também pelo email consultaiptutimoteo@gmail.com. “Neste ano nós adiantamos os processos para dar tempo às pessoas se programarem e imprimir a guia a partir do site, evitando assim deslocamentos e aglomeração”, pontuou Rosiane.

As guias de taxa de Licença, Localização e Funcionamento e ISSQN fixo também estão disponíveis para emissão no site: www.timoteo.mg.gov.br >> EMPRESA >> Emissão Taxa-Alvará; ou pelo link: http://iptu.timoteo.mg.gov.br:8082/cidadaoweb/index.jsp.

LINKS

As guias de IPTU 2021 estão disponíveis para impressão no site:

Endereço: www.timoteo.mg.gov.br >> CIDADÃO >> IPTU CONSULTA

Ou link: http://iptu.timoteo.mg.gov.br:8082/eiptu/

LOTES VAGOS

Proprietários de lote vago ou com construção em andamento deverão retirar a guia para pagamento somente no site:

Endereço: www.timoteo.mg.gov.br >> CIDADÃO >> IPTU CONSULTA

Link: http://iptu.timoteo.mg.gov.br:8082/eiptu/

As guias de lote vago ou com construção em andamento não serão enviadas pelos Correios.

GUIAS TLLF E ISSQN FIXO

As guias de taxa de licença, de localização e funcionamento e ISSQN fixo estão disponível para emissão no site: Endereço: www.timoteo.mg.gov.br >> EMPRESA >> Emissão Taxa-Alvará; Link: http://iptu.timoteo.mg.gov.br:8082/cidadaoweb/index.jsp