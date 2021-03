Hoteleiros de Ipatinga apresentam ao poder público demandas do setor

Empresários do setor hoteleiro, um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, apresentaram na tarde de ontem (10) suas demandas à Prefeitura de Ipatinga em uma reunião realizada no hotel San Diego Suítes. Entre elas, os representates do setor pedem o adiamento no pagamento do IPTU de 2021, a redução do ISS, imposto que incide sobre as hospedagens, e priorização dos trabalhadores do setor de hotéis no calendário de vacinação

Estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de desenvolvimento econômico e turismo, Alexandro de Oliveira, o responsável pela seção de turismo da Semdetur, Argileu Alves, Vanessa Cardoso, diretora do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Ipatinga, Benedito Pacífico, presidente do Sindhorb, Cláudio Zambaldi, presidente da Aciapi, Rodrigo Sanson, presidente da Associação Brasileira de Hotéis (ABIH) e Rodrigo Vieira, presidente do Vale do Aço Convention & Visitors Bureau.

Durante a reunião, os hoteleiros apresentaram a situação atual do setor ao vice-prefeito e reiteraram o caráter de urgência da necessidade de ajuda vinda dos órgãos públicos. De acordo com o presidente da ABIH, Guilherme Sanson, 70% do total de hotéis no estado suspenderam as atividades.

Benedito Pacífico, presidente do Sindhorb, reforçou a informação, afirmando que a estimativa do sindicato é que aproximadamente 30% dos hotéis do Vale do Aço fecharam as portas na primeira restrição, em março do ano passado, e não reabriram mais.

Benedito aproveitou para entregar ao vice-prefeito, em nome dos hoteleiros, um documento contendo uma série de solicitações ao poder público, a fim de estimular o aquecimento do setor, como o adiamento no pagamento do IPTU deste ano e a redução do ISS.

O presidente do Sindhorb salientou ainda a necessidade de que a prefeitura fiscalize as empresas, de todos os setores, não apenas como uma maneira de punir quem não segue as regras de higiene e segurança, mas também de recompensar àqueles que se esforçam para cumprir as medidas.

O vice-prefeito e secretário de desenvolvimento econômico e turismo, Alexandro de Oliveira, afirmou que a prefeitura está aberta a ouvir o que todos os setores da população têm a dizer e que é prioridade da atual gestão olhar para as empresas da cidade.

“Tentamos buscar nas nossas experiências levar para o poder público uma visão da importância de se valorizar as empresas para fomentar as vidas na cidade. Estamos tomando ações nos primeiros 60 dias de governo, para trazer negócios para a cidade, ainda limitados pela pandemia, mas estamos buscando trabalhar dentro das nossas limitações e movimentar a economia. A prefeitura quer hoje uma parceria honesta com todos os setores”. Alexandro reforçou ainda que os cuidados com a saúde não devem partir somente do poder público, mas de toda a população.

Anfitriã da reunião, Márcia Faioli, gerente do hotel San Diego, apontou que a reunião foi positiva e que é possível notar uma abertura da prefeitura a ouvir os empresários do setor e buscar soluções.

“Colocamos a nossa estrutura à disposição, porque acreditamos que é importante o setor hoteleiro estar unido neste momento difícil, para encontrarmos soluções que deem certo para todos. Essa harmonia está sendo produtiva e queremos mostrar ao poder público que estamos à disposição e também queremos que as nossas empresas funcionem dentro das regras sanitárias, para atender o nosso público com segurança”, disse Márcia.