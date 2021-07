Inscrições abertas para a 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Com o objetivo de desenvolver a educação empreendedora no ambiente escolar, o Sebrae lança a 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. A iniciativa tem o objetivo de estimular e reconhecer as melhores práticas desenvolvidas por professores do ensino fundamental, médio, técnico e superior de todo o país. As inscrições estão abertas, até o dia 10 de setembro, pelo site do Prêmio. A estimativa é que a divulgação da premiação nacional ocorra em fevereiro de 2022.

“Entendemos que a educação empreendedora é o principal caminho para transformar a educação do país. Nesse sentido, o Prêmio é uma iniciativa fundamental para reconhecer e difundir projetos desenvolvidos pelos educadores, estimulando ainda mais o ensino do empreendedorismo pelo país e inspirando novas práticas”, destaca a gerente da unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas, Fabiana Pinho.

A edição do prêmio engloba etapas seletivas estaduais, regionais e nacional, incluindo quatro categorias, de ensinos fundamental, médio, profissional e superior. Os projetos poderão ser premiados em ouro, prata e bronze, tanto na etapa estadual quanto na etapa nacional. Os melhores projetos selecionados serão difundidos pelo Sebrae para todas as regiões do Brasil.

O analista de cultura empreendedora do Sebrae, Pedro Valadares, explica que a ideia é analisar as melhores práticas desenvolvidas pelos docentes e transformá-las em metodologias que possam ser replicadas em diversas escolas. “Além disso, a nossa intenção é aprender com eles e transformá-los em mentores. Eles são os principais vetores para transformar a educação, estimulando as competências empreendedoras na sala de aula”, aponta.

EDIÇÃO 2019

Em 2019, Minas Gerais teve três projetos finalistas no Prêmio, que representaram o estado na etapa nacional. Na categoria ensino fundamental, foi selecionado o projeto “Ler é Crescer”, da Escola Estadual Coronel Filomeno Ribeiro, de Montes Claros. Na categoria ensino profissional, o projeto selecionado foi o “Clube de Empreendedorismo”, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Sul de Minas, campus Muzambinho. E na categoria ensino superior, o projeto finalista foi “Educação 5.0: Surfando pelo futuro da aprendizagem”, do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam).

O projeto “Clube de Empreendedorismo” foi premiado em segundo lugar na etapa nacional, na categoria educação profissional.

CONTEXTO

A 2ª edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora faz parte do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE). Em Minas Gerais, apenas em 2020, o programa capacitou mais de 20 mil professores em 665 municípios, impactando mais de 650 mil estudantes.

O Prêmio tem o apoio do CER – Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, plataforma digital, referência em estudos, pesquisas, ferramentas e tecnologias sobre Educação Empreendedora; e do Porvir, plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações educacionais do Brasil.

Serviço:

2º Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora

Inscrições: até 10 de setembro

Premiações estaduais: 11 de setembro a 20 de novembro de 2021

Premiação nacional: 08 de fevereiro de 2022.

Regulamento e inscrições: https://premiosebrae.prosas.com.br/