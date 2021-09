Ipatinga lança programa de educação fiscal ‘Nota Premiada’

Em Ipatinga, os contribuintes que exigirem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) poderão concorrer a prêmios. A recompensa faz parte da campanha ‘Nota Premiada’, lançada pelo prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, em cerimônia no hall de entrada do prédio do Executivo, na manhã desta terça-feira (14).

A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Ipatinga, promovida pela Secretaria de Fazenda, que pretende estimular a prática da educação fiscal no município e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal.

O prefeito Gustavo Nunes explica também que um dos propósitos do programa é fortalecer a economia local neste momento em que, em todos os níveis, se encontra fragilizada devido aos efeitos da pandemia e, consequentemente, melhorar a receita do município.

“O ‘Nota Premiada’ será um incentivo para a população consumir mais aqui, fortalecendo nosso comércio e dando um gás na economia local. Contamos com o apoio e a participação de toda população”, conclamou o prefeito.

Por sua vez, o secretário de Fazenda de Ipatinga, Mateus Shinzato, observa que “o consumo em nosso município só traz benefícios. É um ciclo onde todos são favorecidos. A arrecadação do ISSQN será revertida em obras e ações que beneficiam a própria população, que também receberá prêmios semanais”, observou.

PREMIAÇÃO

Para disputar os prêmios é simples. Basta que o cliente solicite ao prestador de serviços a emissão das notas que já vem com os números impressos para concorrer aos sorteios. Outra exigência é que o tomador de serviços seja Pessoa Física, domiciliada no município de Ipatinga.

Os sorteios são semanais, pela Loteria Federal. Será sorteado semanalmente um cheque nominal ao portador no valor de R$ 1 mil. E, mensalmente, uma bicicleta aro 29. Em dezembro, o prêmio é ainda mais atraente: um automóvel Peugeot 208, zero quilômetro, no valor de R$ 77 mil.

Confira o regulamento completo e prestadores de serviços que podem participar no site: https://www.ipatinga.mg.gov.br.