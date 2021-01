Ipatinga reúne lideranças e discute ações de combate à Covid-19

O prefeito de Ipatinga Gustavo Nunes, acompanhado dos secretários da Saúde, Governo e Desenvolvimento Econômico e Turismo, esteve reunido na última sexta-feira (15), com lideranças da comunidade e representantes do comércio local para tratar de novas ações de combate à Covid-19. O propósito é buscar estratégias para que a saúde e a economia do município possam caminhar juntas.

Durante o encontro, foi discutido o planejamento do governo quanto às ações de combate à pandemia, a fim de garantir a saúde da população e manter o comércio aberto, um compromisso de campanha do novo chefe do Executivo e que a administração pretende seguir. No entanto, de acordo com Gustavo Nunes, “para que o comércio de fato permaneça funcionando é imprescindível que todos, sociedade, comerciantes, empresários e consumidores, colaborem efetivamente, cumprindo o protocolo sanitário e apoiando na conscientização e fiscalização”.

Todos os representantes e lideranças tiveram a oportunidade de apresentar suas experiências e expectativas e se comprometeram a colaborar com o governo para que todas as áreas caminhem juntas nesta jornada anticontaminação. “Os governos do Vale do Aço estão surpreendendo positivamente em relação à parte econômica e, em especial, Ipatinga, ao tomar a iniciativa de nos convidar para um diálogo já no início do mandato, com o objetivo de juntos desenvolvermos ações para combater a covid em nossa cidade. Acordamos em trazer numa próxima reunião sugestões de ações para mantermos nossa economia pujante e funcionando, e para que toda sociedade atue no cumprimento dos protocolos sanitários”, explicou o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes.

Segundo o presidente da Associação Comercial de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, a Aciapi, bem como a CDL sempre estiveram envolvidas nas ações de combate à pandemia. “Estamos empenhados desde o ano passado, sendo formadores de opinião junto aos nossos associados quanto à contenção e redução do índice de contaminação. Essa nova visão do governo mostra que estamos com um Executivo que está olhando para a frente e buscando unir forças com várias entidades, o que nos dá mais tranquilidade para vencer a batalha com a pandemia sem comprometer a produção de riquezas, preservando e gerando empregos”.

HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Durante a reunião o prefeito Gustavo Nunes solicitou ao representante da concessionária de transporte coletivo de Ipatinga que retomasse os horários das linhas que foram suprimidos, para atender a demanda dos passageiros ao longo da semana com segurança, uma vez que atividades que haviam sido suspensas por conta da pandemia de Covid-19 agora estão flexibilizadas, seguindo orientação do novo governo.

“Precisamos de todas as linhas de ônibus atendendo normalmente, com os trajetos e horários habituais anteriores à pandemia, para garantir que os usuários do transporte coletivo não fiquem prejudicados”, ponderou o prefeito. Contudo, mesmo com a retomada da operação dessas linhas, Gustavo Nunes pede para que os cuidados de distanciamento social e higiene, como uso de máscaras, sejam mantidos.

Estiveram presentes na reunião os secretários municipais Roberto Soares (Governo), dr. Juliano Nogueira (Saúde) e Alexandro Espírito Santo (Desenvolvimento Econômico e Turismo), além dos representantes do Shopping Vale do Aço, Saritur, sindicatos dos comerciários (Seci), do comércio (Sindcomércio), Aciapi e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ipatinga.