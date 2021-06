Migrantes e refugiados recebem apoio para empreender em Minas

De acordo com dados disponibilizados pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), de 2011 a 2019 mais de 1 milhão de imigrantes foram registrados no Brasil. Cerca de 58 mil, de centenas de nacionalidades, residem em aproximadamente 500 municípios mineiros. Já segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), entre 2016 e 2020, dos mais de 4.000 brasileiros que emigraram para outros países e retornaram com o apoio da instituição, quase 700 voltaram para Minas Gerais.

Muitos desses imigrantes, refugiados e brasileiros retornados buscam no empreendedorismo uma alternativa de inserção no mercado de trabalho. Para orientar esse público que já empreende ou que pensa em abrir um pequeno negócio no estado, o Sebrae Minas e instituições parceiras realizam, no dia 24 de junho, a live Migrantes e Refugiados em Minas – Como se capacitar para empreender e gerar renda. A participação no evento é gratuita, através do canal do YouTube do Sebrae, neste link.

A live é uma realização conjunta do Sebrae Minas, Governo de Minas, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, OIM e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), que atuam em parceria para oferecer aos migrantes (emigrantes brasileiros retornados e imigrantes) e refugiados em Minas Gerais melhores condições de acesso a oportunidades de trabalho, renda e cidadania. “Unimos forças com as instituições que prestam algum tipo de serviço a esse público, com o objetivo de facilitar seu acesso a informações e materiais que atendam suas necessidades de inclusão produtiva”, explica João Cruz, diretor técnico do Sebrae Minas.

“Acreditamos que fomentar o empreendedorismo e a geração de renda é um caminho exitoso para a integração econômica de migrantes no Brasil. Temos trabalhado em Minas Gerais com o Sebrae e vários outros parceiros locais, a fim de promover capacitações para pessoas refugiadas e migrantes e dar apoio para a reintegração econômica de brasileiros retornados “, afirma Guilherme Otero, coordenador de projetos na OIM.

Na live do dia 24 de junho também será apresentada a página Migrantes e Refugiados em Minas. “Esse ambiente reúne conteúdos de orientação e capacitação empresarial do Sebrae e de parceiros, para apoiar a jornada empreendedora dos migrantes e refugiados que vêm ou retornam para o nosso estado em busca de uma oportunidade para melhorar suas condições de vida”, explica o diretor do Sebrae Minas.

Programação da live:

24/06/21

11:00 às 12:30

Participação através do link: https://youtu.be/7v11kPdYozE