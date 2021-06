Minas é o estado mais rápido para se abrir empresa no Brasil, indica relatório

Dados do estudo Doing Business Subnacional Brasil 2021, do Banco Mundial, apontam que Minas Gerais é o estado brasileiro em que a abertura de empresas é feita de forma mais rápida. Pela primeira vez, a pesquisa analisou o ambiente de negócios dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

O relatório avalia o desempenho dos estados em diferentes aspectos fundamentais para o empreendedorismo: o processo de abertura de empresas, a concessão de alvarás de construção, o registro de propriedades, o pagamento de impostos e a execução de contratos.

Em Minas, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) tem se empenhado no objetivo da atual gestão de facilitar o ambiente de negócios com investimentos em tecnologia, desburocratizando, simplificando, proporcionando rapidez, segurança e redução de custos no processo de formalização de empresas. Esta é, inclusive, uma das diretrizes do governador Romeu Zema para que Minas Gerais destrave o desenvolvimento econômico e seja um Estado cada vez mais amigo de quem quer investir e empreender.

RELATÓRIO

Todos os anos o Banco Mundial realiza o Doing Business Global, que mede o ambiente de negócios em 190 países. No relatório de 2020, o Brasil ocupava a 124ª posição no ranking. Com a ampliação da pesquisa no país, torna-se possível conhecer indicadores de competitividade para além das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, que já eram avaliadas anualmente.