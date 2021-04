Minas mantém resultado positivo em saldo de empregos por três meses consecutivos

O estado de Minas Gerais manteve, pelo terceiro mês consecutivo, o saldo positivo de empregos formais e abertura de novos postos de trabalho em 2021. De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Minas gerou 35.592 novos postos de trabalho em março, após um total de 181.792 admissões e 146.200 desligamentos registrados.

Os números complementam a sequência positiva no primeiro trimestre de 2021, somando-se aos 21.697 postos criados em janeiro e os 50.820 criados em fevereiro. Os dados de março de 2021 também são absolutamente superiores aos de março de 2020, período de início da pandemia de Covid-19.

Ainda segundo os dados do Caged, todos os grandes setores registraram desempenho positivo, principalmente o de Serviços, que gerou 12.950 novos postos de trabalho. Indústria aparece na sequência, com 7.246 vagas, seguida por Construção, com 6.243, Agropecuária, com 5.029 e, por fim, Comércio, com 4.124 postos abertos.

De acordo com a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Amanda Carvalho, Minas Gerais segue com a tendência de obter resultados positivos, principalmente com a retomada das atividades comerciais. “Esses resultados refletem um otimismo para os próximos meses em torno do desempenho das atividades econômicas que, mesmo com as restrições causadas pela pandemia, têm conseguido gerar postos de trabalho”, explica.

Na esfera nacional, a quantidade de empregos criados manteve Minas no 2º lugar do ranking nacional, atrás apenas de São Paulo.