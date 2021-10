Minas Gerais manteve o ritmo de geração de emprego em setembro, abrindo 29.029 novos postos de trabalho. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta terça-feira (26) pelo Ministério da Economia, o Estado teve saldo positivo na criação de empregos, com 186.711 admissões e 157.682 demissões.

Esse resultado fez com que Minas permanecesse em segundo lugar no ranking nacional de novas vagas, ficando atrás apenas de São Paulo que gerou 84.887 postos, No acumulado do ano, Minas criou 286.526 oportunidades de trabalho.

DETALHAMENTO

Os setores de atividade econômica que mais empregaram em setembro foram os de serviços (16.463), indústria (6.719) e comércio (5.924).

Segundo a diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidade de Trabalho da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Amanda Siqueira Carvalho, os números registrados pelo Caged mostram a tendência de expansão do mercado de trabalho formal de Minas Gerais.

“A ampliação da vacinação trouxe a diminuição das incertezas, permitindo o retorno gradual das atividades de produção e de consumo, o que promoveu a recuperação econômica em diversos setores, principalmente o de serviços e o da indústria”, observa.