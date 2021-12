Em Comunicado ao Mercado divulgado nesta terça-feira (28) a Mineração Usiminas anunciou que ultrapassou, no último dia 26, a marca de 9 milhões de toneladas de produção de minério de ferro no ano de 2021, um novo recorde histórico da companhia. Em 2020, o ano foi encerrado com uma produção de 8,7 milhões de toneladas. O recorde de produção evidencia os esforços da empresa para atender à crescente demanda por minério de ferro, tanto no mercado nacional quanto no mercado externo.

BARRAGEM DE SAMAMBAIA

No mesmo comunicado, a empresa informou, ainda, que, em linha com seu compromisso com a pauta ESG e com as metas sustentáveis, encerrou em definitivo o ciclo de disposição de rejeitos na Barragem Samambaia, última estrutura do gênero que ainda estava em atividade na empresa. Desde o dia 1º de dezembro, com o início das operações do Dry Stacking, todo o rejeito gerado no processo produtivo da Mineração Usiminas passa agora por um sistema de filtragem e compactação em pilha.

Com investimentos da ordem de R$ 235 milhões, o processo de filtragem e empilhamento a seco de rejeitos implantado pela Mineração Usiminas é resultado de um trabalho iniciado ainda em 2016, quando começaram os estudos para alinhamento das operações da Musa às novas tecnologias e padrões de excelência. Além de ganhos de segurança operacional, o novo sistema elimina a necessidade de construção de novas barragens e permite, entre outros benefícios, um reaproveitamento ainda maior da água utilizada no processo, reduzindo a necessidade de novas captações. A Mineração Usiminas está entre as primeiras mineradoras do país a encerrar o uso de barragens.