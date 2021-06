Moody’s anuncia nova nota de crédito para Usiminas

A agência internacional de avaliação risco de crédito Moody’s anunciou, nesta terça-feira (29), uma nova classificação da nota Usiminas, que passa para AA-.br. A perspectiva é estável. Com isso, a empresa está apenas a três níveis da classificação máxima.

No relatório, a agência avalia que a nova nota da Usiminas “reflete sua sólida posição no mercado brasileiro de aços planos, assim como a capacidade da empresa de adaptar suas operações às condições de mercado no Brasil”. Ainda de acordo com o texto, esse posicionamento tem relação com o “desempenho operacional da Usiminas durante a pandemia” que, com ações decisivas, preservou as operações e a utilização do caixa operacional da companhia.

Essa é a terceira atualização nas notas de crédito concedidas à Usiminas por agências do mercado financeiro somente neste ano. Em fevereiro, a Standard and Poors já havia elevado a nota da Usiminas para BB- e brAA+ nas escalas nacional e global, respectivamente . Já no último dia 18, foi a vez da agência Fitch, que passou o rating de A+ para AA+ na escala nacional e, na escala global, de BB- para BB, com perspectiva estável.