Mudar hábitos de consumo pode fazer grande diferença na economia de energia

O Brasil vive a sua pior crise hídrica dos últimos 91 anos e, por isso, utilizar a energia elétrica de forma racional e sem desperdícios é essencial para ajudar o setor elétrico a passar por esse momento complicado. Dessa forma, a mudança nos hábitos de consumo se faz mais importante do que nunca, e, com pequenas atitudes no dia a dia, os clientes da Cemig podem fazer a diferença e ainda economizar na conta no fim do mês.

Ao longo do ano, a Cemig sempre prepara uma série de informações sobre a importância da utilização racional da energia. Desta vez, a companhia listou dez dicas simples que podem ser essenciais para aliviar o bolso e ao mesmo tempo aliviar a pressão sobre o sistema de geração de energia neste momento de escassez hídrica.

Confira as dicas e faça sua parte:

1) Ao comprar qualquer equipamento elétrico, prefira aqueles que possuam o Selo Procel de Eficiência Energética;

2) Substitua as lâmpadas ineficientes pelas de LED. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia;

3) A eletricidade consumida por um aparelho eletrônico em stand by (modo de espera) pode representar até 15 % do consumo do equipamento. Vale ressaltar que, ao desligar a TV, é importante desligar os demais equipamentos que estão conectados ao aparelho. Os receptores de TV por assinatura são os maiores vilões deste tipo de desperdício;

4) O ferro elétrico deve ser ligado quando houver uma grande quantidade de roupas para passar. Além disso, deve-se evitar utilizar esse equipamento em horários em que muitos outros estiverem ligados. Ele sobrecarrega a rede de energia elétrica ,devido à sua potência elevada, e pode causar o desligamento automático do disjuntor;

5) Lave, de uma só vez, a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante da máquina de lavar;

6) Não desligue sua geladeira ou freezer à noite para ligá-los na manhã seguinte. Além disso, não se deve utilizar a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas;

7) Sempre que possível, use ventiladores em vez de aparelhos de ar-condicionado. Mantenha portas (internas) e janelas abertas quando o ventilador estiver funcionando, aumentando a circulação do ar;

8) Substituir um ar condicionado por um modelo mais eficiente representa, mensalmente, uma economia de até 49%, o que é energia suficiente para tomar 70 banhos, 500 horas de TV ligada ou recarregar 7 mil celulares;

9) Neste período do ano, quando as temperaturas estão mais elevadas em Minas Gerais, os clientes devem ter uma atenção especial ao chuveiro elétrico. Em função da sua elevada potência, esse equipamento pode representar até 30% da fatura de energia. Por isso, a simples mudança da chave da posição inverno para o verão pode representar uma grande economia no fim do mês;

10) Desligue o chuveiro ao se ensaboar no banho. O ideal é que os banhos não sejam tão longos, diminuindo assim o tempo de uso do aparelho.