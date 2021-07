Nova rodada do Pronampe deve movimentar R$ 1,6 bilhão no Sicoob

Assim como ocorreu no ano passado, o Sicoob está apto a operar a nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Desta vez, o limite para a oferta de crédito na instituição financeira cooperativa é de R$ 1,6 bilhão. A linha já está disponível desde a última sexta-feira (9).

De acordo com Francisco Reposse Junior, diretor comercial e de canais do Sicoob, nas duas primeiras rodadas de Pronampe, o Sicoob liberou mais de R$ 2,6 bilhões em crédito para aproximadamente 51,3 mil empresas interessadas nos montantes disponibilizados. “Cerca de 11% dos cooperados que estavam elegíveis ao Pronampe foram atendidos. A expectativa, agora, é liberar integralmente o valor alocado nesta nova fase e estar presente nas demais rodadas que o Governo vier a liberar”, explica.

A ideia do Sicoob é ampliar a oferta aos cooperados que ainda não foram atendidos. “Há de se levar em consideração que os cooperados do Sicoob, em sua maioria, são pessoas que estão nos interiores do Brasil, em locais remotos, e que foram bastante afetadas pela pandemia do coronavírus”, diz o executivo.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

O público-alvo do Pronampe é formado por empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões em 2020, com base na Receita Federal. Para este público, são 48 meses para pagar – incluindo-se a carência de 11 meses.

Os encargos são compostos por Taxa Selic + até 6% a.a. O valor máximo de contratação é de até 30% do faturamento anual informado pela Receita Federal, limitado a R$ 150 mil por CNPJ. Vale lembrar que, para este limite, é considerado o valor contratado em 2020, em qualquer instituição participante.

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios. É formado por mais de 370 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.480 pontos de atendimento. Acesse https://www.sicoob.com.br para mais informações.