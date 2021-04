Novidade na transferência bancária, agora também pelo WhatsApp

Com a chegada do pagamento instantâneo no Brasil, o cartão de crédito físico e as transferências bancárias tradicionais devem passar a ser menos usados após a chegada das transações eletrônicas rápidas, disponível 24 horas pelo celular e aceita em qualquer estabelecimento no país.

O Banco Central (BC) autorizou que o aplicativo de mensagens WhatsApp seja usado para que brasileiros possam realizar transferências bancárias, além do já conhecido Pix.

A empresa Facebook Pagamentos do Brasil, dona do WhatsApp, foi aprovada pela instituição como iniciador de transações e as operadoras Visa e Mastercard também receberam autorizações para a realização de pagamentos e transferência/depósito.

Segundo o BC, ainda não serão permitidas transferências para o exterior, portanto os brasileiros só poderão usar essa ferramenta para transferências apenas dentro do Brasil.

Para o investidor e consultor financeiro, César Karam devemos sempre ficar atentos às novidades do mercado financeiro: “As novidades de mercado não param de surgir e precisamos se atentar a cada movimentação que agita os diversos setores econômicos. E estas transações poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos.” ressalta Karam.

De acordo com o BC, as transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim que o WhatsApp liberar a modalidade. Mas como nem tudo são flores, ficará por conta do próprio aplicativo definir as tarifas de transação pelo serviço ofertado.