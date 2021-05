Onda amarela: Paraíso tem novo horário de funcionamento do comércio

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, assinou nessa terça-feira (4), o Decreto 1056/2021, que dispõe sobre a reclassificação do município para a onda amarela do Plano Minas Consciente.

Os estabelecimentos de serviços essenciais e não essenciais poderão funcionar, desde que sejam cumpridas as seguintes regras: obedecer ao horário de funcionamento das 6h às 23h; manter a capacidade máxima de 50%; manter o distanciamento linear mínimo de dois metros; fornecer álcool em gel 70% na entrada do estabelecimento; aferir a temperatura na entrada do estabelecimento; e intensificar as ações de limpeza e desinfecção nos estabelecimentos.

Além disso, conforme o Decreto, todos os estabelecimentos deverão difundir campanha educativa junto à população quanto à necessidade de adotar os protocolos sanitários vigentes para evitar o aumento dos casos de Covid-19.