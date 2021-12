Prefeitos, vices e secretários de municípios da região participaram nessa quinta-feira (9) do 1º Encontro Regional de Atração de Investimento, na sede da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA). O objetivo foi discutir as estratégias do setor público para melhorar o ambiente de negócios e a captação de novos investimentos.

O evento contou com a presença de Adriano Carvalho, diretor de Atração e Investimentos da Invest Minas, e do diretor-geral ARMVA, João Luiz Teixeira. O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, destacou que o encontro é uma iniciativa importante para colocar os municípios da região na rota do desenvolvimento. Ele cita como modelo o caso de Extrema, no Sul de Minas, e projeta o mesmo caminho para atrair indústrias e empresas de diversos segmentos para Santana do Paraíso e região.

“O encontro com o diretor da Invest Minas, que é a Agência para a Atração de Investimentos do Governo de Minas Gerais, foi muito produtivo. O Adriano foi uma das pessoas que planejaram o desenvolvimento de Extrema, uma cidade que em menos de 10 anos pulou do quinto lugar do PIB de Minas Gerais para o segundo”, ressaltou.

“Extrema é um caso de sucesso, um município com 35 mil habitantes, número bem próximo da população de Santana do Paraíso, e que conseguiu atrair 325 indústrias. Isso movimentou a economia da cidade. Nós sabemos que a região do Vale do Aço também precisa melhorar a atratividade de empresas”, completou Bruno Morato, que é presidente da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço.

O prefeito frisou, ainda, que o encontro na ARMVA é um passo importante. “O objetivo dessa reunião foi conhecer as ferramentas necessárias para que a gente possa ter esse planejamento estratégico e obter em nossa região mais êxito na atratividade de empresas e, assim, gerarmos emprego e renda, que é o que estamos precisando no momento”, concluiu.