Paraíso terá Sala Mineira do Empreendedor

A Prefeitura de Santana do Paraíso está formalizando uma parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae-MG) visando à desburocratização da área de empreendedorismo na cidade. O primeiro passo será a implantação da Sala Mineira do Empreendedor no município, conforme acertado em reunião realizada nessa quinta-feira (7), entre o prefeito Bruno Morato, o secretário municipal de Governo, Leandro Anício, o gerente Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae-MG, Fabrício César Fernandes e o Analista da Microrregião de Ipatinga do Sebrae-MG, Alessandro Lima Challub.

De acordo com Bruno Morato, a previsão é que a Sala Mineira do Empreendedor entre em operação ainda este ano. Ela será o marco de uma parceria que irá gerar desenvolvimento econômico, emprego e renda para o município. “O Sebrae é um órgão de reconhecida excelência por sua atuação em todo o Brasil e nós temos um compromisso firmado com a desburocratização, que é algo necessário para se criar uma atmosfera favorável à celebração de negócios e à atratividade de empresas. Isso, obviamente, vai desenvolver a cidade e gerar oportunidades para os cidadãos de Santana do Paraíso. Essa é uma bandeira nossa e o Sebrae é um órgão indispensável na consolidação desses valores”, ressalta o prefeito.

Fabrício César Fernandes explica os benefícios da implantação da Sala Mineira do Empreendedor. “É um local aonde o empresário já constituído e os empreendedores que queiram montar seu negócio irão levar as suas demandas e apresentar suas necessidades. Os profissionais que trabalham nessa sala, que serão nomeados pela Prefeitura, terão condições de buscar essas informações nos diversos órgãos da Prefeitura. Assim, tanto o empresário quanto quem deseja montar um negócio terão um local único para sanar todas as dúvidas e, portanto, ter melhores condições de fortalecer o seu empreendimento, de aumentar a sua competitividade, gerar mais emprego e mais renda. Então, a Sala Mineira significa dizer o seguinte: a gestão pública de Santana do Paraíso, na pessoa do prefeito Bruno Morato, está dando condições de haver desenvolvimento econômico na cidade”, afirma o gerente Regional do Sebrae-MG.

CAPACITAÇÃO

Os agentes que atuarão na Sala Mineira do Empreendedor serão capacitados pelo Sebrae-MG e irão desempenhar um papel fundamental na assessoria dos empresários e de potenciais empreendedores. “A Sala Mineira do Empreendedor é uma parceria do Sebrae Minas com a Jucemg (Junta Comercial de Minas), portanto um órgão estadual, em que haverá uma facilitação de processo e sistematização, com a Prefeitura. O ideal é que a administração municipal nomeie dois profissionais pelo menos, um que a gente chama de Agente de Desenvolvimento, que irá trabalhar com articulações e negociações para permitir desenvolvimento econômico, e outro que chamamos de Agente de Atendimento, que irá atender, cotidianamente, o empresário e as pessoas que querem empreender. Nós vamos capacitar esses dois profissionais e disponibilizar nosso sistema de relacionamento com o cliente para a Prefeitura. Portanto a administração municipal terá condições de monitorar os indicadores de atendimento da Sala Mineira”, esclarece Fabrício César Fernandes, acrescentando que essa iniciativa abre caminho para a consolidação de outras parcerias. “É um passo muito consistente porque a Sala Mineira do Empreendedor significa dar visibilidade ao desejo de se permitir que o desenvolvimento econômico de Santana do Paraíso ocorra de forma consistente”, pontua.