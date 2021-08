Parceria inédita facilita acesso a crédito para micro e pequenas empresas em MG

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e o Sebrae Minas acabam de firmar uma parceria inédita para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas (MPE) mineiras ao crédito. Além de assessorar e capacitar os empreendedores para a melhoria da gestão financeira, o Sebrae Minas passa a disponibilizar crédito diretamente aos empresários, atuando como correspondente bancário do BDMG.

Com 58 agências de atendimento em Minas Gerais e atuação em todo o estado, a instituição oferece suporte técnico e gerencial aos pequenos negócios, além de articular parcerias e políticas públicas para criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. “Este convênio com o BDMG amplia nossos serviços de assessoramento aos empreendedores, facilitando o acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas”, explica o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

A instituição já oferece diversas soluções para apoiar os empreendedores na melhoria da gestão financeira e dos resultados do negócio. “Ajudamos o empresário a avaliar a real necessidade do crédito e sua capacidade de endividamento, além de orientá-lo a pesquisar as linhas disponíveis no mercado. O que muda, a partir de agora, é que passamos a intermediar todo o processo de obtenção do crédito junto ao BDMG, quando o empresário entender que o banco oferece a linha mais adequada à sua necessidade”, reforça o superintendente.

O BDMG disponibiliza diversas linhas de crédito para micro e pequenas empresas, com taxas e prazos mais acessíveis. Segundo o presidente do banco, Sergio Gusmão, desde o início da pandemia, o BDMG já desembolsou mais de R$ 1 bilhão para 14 mil MPE mineiras ganharem mais fôlego, um volume financeiro jamais praticado pelo banco em sua história.

“Esta parceria inovadora reflete a busca pelo BDMG de potencializar sua carteira de MPE. Já oferecemos crédito por via digital e por meio de 350 correspondentes bancários, mas a capilaridade do Sebrae Minas certamente agregará ainda mais oportunidades de acesso aos nossos programas de crédito. É uma iniciativa especialmente relevante em face do atual cenário de desafios sociais e econômicos desencadeados pela crise sanitária”, destaca.

CRÉDITO ASSISTIDO

Esta não é a primeira parceria envolvendo o BDMG e o Sebrae Minas em benefício dos empreendedores de pequenos negócios do estado.

As duas instituições também realizam o programa Crédito Assistido, que oferece capacitação financeira aos empresários impactados pela pandemia e que contratam junto ao BDMG um financiamento com garantias complementares do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe).

A iniciativa abrange a oferta de combos de capacitação, de acordo com a necessidade de cada empreendimento, incluindo cursos, planilhas gerenciais, e-books e consultorias financeiras personalizadas.