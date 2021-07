Prefeitura de Fabriciano paga primeira parcela do 13º salário na segunda-feira (12)

Os servidores municipais, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Coronel Fabriciano receberão na próxima segunda-feira (12) de julho, a primeira parcela do 13º salário. A antecipação de parte do benefício natalino foi anunciada pelo prefeito Marcos Vinicius, durante a live realizada nesta sexta-feira (9), em suas redes sociais. A iniciativa visa valorizar o funcionalismo público e fomentar o comércio local.

A parcela equivale a 50% do 13° salário, ainda sem os descontos de impostos, e já com o reajuste de 4,51% – referente às perdas de 2020, garantido pela administração municipal este ano. A antecipação de parte da gratificação natalina vai injetar R$ 3,250 milhões na economia da cidade – sendo R$ 2,6 milhões oriundos do município e R$ 684 mil do Prevecel (Instituto de Previdência Própria do Município de Coronel Fabriciano).

Desde o início da atual gestão, em 2017, a Prefeitura mantém os pagamentos dos salários do funcionalismo público, religiosamente, em dia e busca iniciativas para valorizar a categoria, tais como antecipação de gratificações, fornecimento de uniformes, melhorias no ambiente de trabalho com aquisição de novos mobiliários, entre outros.

Este é o quinto ano consecutivo que a atual gestão antecipa a primeira parcela do benefício, historicamente paga no mês de agosto. A antecipação ainda maior, só é possível porque a atual gestão da Prefeitura tem mantido o equilíbrio das contas do Município, mesmo durante o período de pandemia. No último dia útil do mês, a Prefeitura pagará a folha de julho no valor aproximado de R$ 6,8 milhões.

A Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária lembra que os encargos serão debitados na segunda parcela a ser paga no fim do ano.