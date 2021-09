Presidente da Usiminas avalia cenários e desafios da indústria do aço em congresso do setor

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, foi um dos convidados do Congresso Aço Brasil 2021, encerrado ontem em uma edição online. Com abertura feita pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o evento abordou dois grandes temas principais: a “Indústria do Aço e a Sustentabilidade”, e o “O Futuro da Indústria Brasileira do Aço – Visão dos CEOs”.

Acompanhado de outras lideranças do setor, Leite abordou temas urgentes para a indústria e para a economia do país como o Custo Brasil, Reforma Tributária, assimetrias competitivas e a grande capacidade produtiva ociosa enfrentada em nível global, entre tantos outros desafios. A mensagem final, porém, foi de otimismo e confiança na retomada do crescimento do país.

“Nosso sentimento é de otimismo em relação à economia brasileira. Enfrentamos grandes desafios durante a pandemia e estamos conseguindo atender de forma positiva a demanda do mercado. A Usiminas e toda indústria do aço, segue comprometida com o desenvolvimento do país e com o bem-estar das pessoas”, afirma.