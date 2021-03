Programa conecta pequenos negócios a soluções tecnológicas inovadoras

Inúmeros são os desafios enfrentados diariamente pelos empreendedores na gestão de seus negócios, que, muitas vezes, acabam levando à mortalidade da empresa. O que a maioria deles não sabe, é que existem diversas soluções tecnológicas disponíveis no mercado, que ajudam a resolver esses problemas de forma simples, ágil e segura. Foi com o objetivo de conectar os pequenos negócios a essas soluções, que o Sebrae Minas, em parceria com a empresa de consultoria Beta-i Brasil, criou o programa Sebrae Connect.

“Especialmente neste período de crise que vivemos, entendemos a importância de levar aos empresários de micro e pequenas empresas soluções efetivas que os ajudem nos desafios enfrentados no dia a dia do negócio. Hoje existem diversas startups no mercado com soluções para melhorar a gestão, otimizar o tempo e automatizar processos, o que é fundamental neste momento em que os pequenos negócios precisam se reinventar para o mundo digital”, explica a analista do Sebrae Minas, Laila Kallab.

O programa conta com 16 startups, com soluções para os desafios de: Marketing Digital, Soluções Financeiras e Pagamentos, e Gestão de Operação e Processos. Para conhecer, basta o empresário acessar a plataforma, escolher o desafio e por fim as soluções disponibilizadas por cada startup. Depois, é só escolher aquela que atende melhor à sua necessidade.

A empresária Ritha Jacome é proprietária do Armazém Empório Du Carmo, em Belo Horizonte. Com a pandemia, ela conta que precisou iniciar o processo de expansão para o ambiente virtual, com a criação de um e-commerce. “Para isso, eu precisava de um sistema que integrasse os canais de venda e me ajudasse no meu controle financeiro, com atividades do meu dia a dia, como emissão de notas fiscais, gestão de estoque, etc. Descobri uma startup por meio do programa com todas essas funcionalidades, o que tem me ajudado muito a fazer a gestão de forma mais eficiente, otimizar o tempo e os processos. Tem sido muito proveitoso”, destaca.

A empresária Raquel Brasil, que fundou no ano passado uma empresa de mentoria de negócios pelo Instagram, conta que sentia a necessidade de uma ferramenta que a auxiliasse no marketing digital do negócio. “Pelo Sebrae Connect, passei a utilizar as soluções de uma startup e agora consigo gerenciar tudo em um só local, organizar o cronograma de publicações, ter acesso a relatórios e entender o que tem dado ou não certo. Ganhamos muito em tempo e organização”, ressalta.

PEQUENOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS

Os pequenos negócios são um segmento imprescindível para a economia do estado, responsáveis pela geração de milhares de empregos. Em Minas Gerais, somam mais de 2,5 milhões de estabelecimentos formais, incluindo micro e pequenas empresas (MPE), microempreendedores individuais (MEI) e produtores rurais.

Em 2020, 358.489 pequenos negócios foram abertos no estado, número que supera em mais de 6% o volume de novos negócios criados em 2019.