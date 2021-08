Programa prepara startups mineiras para atraírem investimentos

Dez startups mineiras estão na segunda fase do programa Capital Empreendedor 2021, que está sendo realizado pela primeira vez em Minas Gerais. No início do programa, em maio, 30 startups foram selecionadas para o programa. Dessas, 10 passaram para a próxima etapa, e agora estão recebendo mentorias e capacitações, até a rodada final que acontece em novembro, em São Paulo, quando terão a chance de receberem investimentos de grandes players do mercado.

O programa Capital Empreendedor é uma iniciativa do Sebrae Nacional que visa orientar e capacitar startups e negócios inovadores para se aproximarem e negociarem com investidores de risco. A iniciativa já teve três edições, capacitando 497 empresas de todo o país. Desse total, 85 startups, oriundas de 16 estados, receberam investimentos que somam R$52,9 milhões.

“Essa é a primeira vez que Minas Gerais participa do programa e as startups mineiras estão tendo um desempenho e evolução impressionante. Durante toda a imersão, elas tiveram a oportunidade de repensar seu modelo de negócio, avaliar se o momento é o mais indicado para captar recursos, qual investidor possui mais afinidade com o negócio e qual o tipo de investimento mais adequado. Além disso, apresentaram as suas teses para a banca de forma mais estruturada e com segurança”, destaca o analista do Sebrae Minas Igor Robert Martins.

A startup Contajá, que oferece soluções contábeis, regulatórias e tributárias para micro e pequenas empresas, foi uma das dez selecionadas para a segunda fase do programa. O CEO, João Henrique Costa, ressalta que o programa está proporcionando um amadurecimento muito grande para a captação de recursos. “Todas as experiências e conhecimentos ao longo da jornada foram muito práticos e relevantes para o nosso dia a dia. Conseguimos entender sobre os diferentes fundos de investimentos, em qual fase de captação a nossa startup se encontra, os diversos tipos de captação e como nos apresentar para o investidor”, destaca. “Toda startup, independente do seu modelo de negócio, precisa de uma capacitação para entender como captar e alocar os recursos de forma a escalar ainda mais o seu negócio”, acrescenta.

Até novembro, as startups irão passar por capacitações e mentorias individuais e coletivas, com especialistas em áreas como Negócios, Comportamento, Vendas, Growth, Produtos e Governança, de forma 100% on-line. “O programa é dividido em cinco etapas e, ao final, as startups estão aptas e seguras para apresentarem seus negócios para possíveis investidores. Além da aproximação com investidores, o programa possibilita ampliar o networking e criar uma rede de relacionamento entre as startups”, destaca.

As dez startups mineiras que participam da segunda fase do programa são: Dunning, Na Lupa Design, GTI PLUG, Contajá Contabilidade Online, JuntUS, CheckBits, Smart Count, Digital Circle, Biorenova e Nova Tecnologia. Em novembro, elas se apresentam na etapa final, em São Paulo.